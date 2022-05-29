Samsun Bayburt Derneği yeni hizmet binasına kavuştu

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği yeni hizmet binasının açılışı gerçekleşti.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, törende yaptığı konuşmada, tarih ve kültür kokan Bayburt'tan Milli Mücadelenin başlatıldığı Samsun'a selamlar, sevgiler getirdiğini söyledi.

Samsun'da yaşayan Bayburtlular'ın kentin önemli bir parçası haline geldiğini, Samsun'un kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağladıklarını ve onlarla gurur duyduğunu belirten Pekmezci, "Bizler Bayburtlular olarak Türkiye’nin neresinde olursak olalım. Birbirimizle bir dayanışma ruhunu her zaman ortaya koyduk. Elimizden geldiği kadarda milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde bunu uygulamaya gayret ettik” dedi.

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali de yaptığı konuşmada yeni hizmet binalarına destek verenlere teşekkür etti.

Tali, derneğin Onursal Başkanı olan eski Samsun Valisi Kaymak'a da teşekkür plaketi takdim etti. Konuşmaların ardından Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci derneğe katkılarından dolayı Vali- Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, Samsun Bayburt Dernek Başkanı Hakan Tali ile İş Adamları Şemsi Antika ve Nurettin Burak’a plaket takdiminde bulundu.

Daha sonra Dede Korkut ve Bamsı Beyrek gösterisi ile Samsun ve Bayburt halk oyunları ekipleri tarafından folklor gösterileri yapıldı.

Halk oyunları gösterileri sonrasında Bayburt Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu söyledikleri birbirinden güzel Bayburt türküleri ile dinleyenlere gurbette Bayburt’u yaşattı.

Naci Ahıskalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen programa; Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Kemal Zeybek, İstanbul Milletvvekili Gökan Zeybek, Vali- Mülkiye Baş Müfettişi Osman Kaymak, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Turhal, İlkadım Belediye Başkanı Necati Demirtaş, Ordu Kumru İlçesi Kaymakamı Emrah Akduman, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Samsun İl Başkan Vekili Özgür Suiçmez, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hakan Tali, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Trabzon Bayburtlular Derneği Başkan Yardımcısı Turan Terzi ve vatandaşlar katıldı.