Sakızlı Köyü Derneği Kurban Tosunla Devam Dedi

Bayburt Sakızlı Köyü Derneği olağan kongresini Dernek mekanında yaptı.

Bayburt ili Sakızlı köyü Derneği 2016-2018 Genel Kurul Kongresi üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.Başkanını Değiştirmeyen Sakızlı(Cilara) KöyüDernek Başkanlığına yeniden Kurban Tosun’u seçti.Bayburt Sakızlı Köyü Dernek Faaliyetlerinde Futbol Turnuvasında’da en göz dolduran Derneklerimizden biri oldu.Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin bir çok faaliyetinde görev alarak Dernekçilikte önde gelen derneklerimizden biri.Kurban Tosun ve yeni yönetimi , kongre üyelerinin desteğiyle yeniden göreve layık görüldü.Kurban Tosun Yaptığı açıklamada ,Tüm üyelerimize bizleri bu göreve layık gördükleri için şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunarım dedi