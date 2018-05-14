STANTLAR HAZIR.. Bayburt Gelenekleri “Ramazanda” İstanbul’da yaşatılıyor.Ramazan Standı Bu Yıl’da Bağcılarda ve Esenlerde açıldı.

İstanbul’da Bağcılar Belediyesi ve Esenler Belediyesi ,Ramazan etkinlik alanlarında hazırlanan ramazana özel alanda Stantlar kurularak Derneklere veriliyor.Ramazan ayı boyunca standarda Dernekler yöresel ürünlerini sergiliyor ve kendi yöresine ait kültürel etkinlikler yapıyor.Stant bu Yılda Bağcılar Kirazlı Metro durağı çıkışına kuruldu.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Bağcılar ve Esenler Şubeleri bu yılda stantlarını hazırladı. Yıllardır bu etkinlik alanlarında kültürel faaliyetlerini sergilemekteler.15 Yıldır devam eden gelenek Bu Yılda Bağcılar ve Esenler Belediyelerinin etkinlik alanlarında hazırlandı.Bayburt Derneği Bağcılar Şube Başkanı ve Bayburt Derneği Esenler Şube Başkanlarının özverisiyle açılan Stantlar Ramazan ayında İstanbul’daki Hemşerilerimizin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Ramazan Standında Bayburt yöresel oyunları,Kabak ekme,Bom ve kına gecelerinde oynanan bir çok oyunlar sergilenmekte.

Bağcılar Standı

Esenler standı