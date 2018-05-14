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Ramazan Standı Bu Yıl’da Bağcılarda ve Esenlerde açıldı.

STANTLAR HAZIR.. Bayburt Gelenekleri “Ramazanda” İstanbul’da yaşatılıyor.Ramazan Standı Bu Yıl’da Bağcılarda ve Esenlerde açıldı.

Ramazan Standı Bu Yıl’da Bağcılarda ve Esenlerde açıldı.
14 Mayıs 2018 Pazartesi 18:10

İstanbul’da Bağcılar Belediyesi  ve Esenler Belediyesi ,Ramazan etkinlik alanlarında  hazırlanan ramazana özel alanda Stantlar kurularak Derneklere veriliyor.Ramazan ayı boyunca standarda Dernekler yöresel ürünlerini sergiliyor ve kendi yöresine ait kültürel etkinlikler yapıyor.Stant bu Yılda Bağcılar Kirazlı Metro durağı çıkışına kuruldu.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Bağcılar ve Esenler Şubeleri bu yılda stantlarını hazırladı. Yıllardır bu etkinlik alanlarında  kültürel faaliyetlerini sergilemekteler.15 Yıldır devam eden gelenek Bu Yılda Bağcılar  ve Esenler Belediyelerinin etkinlik alanlarında hazırlandı.Bayburt Derneği Bağcılar Şube Başkanı ve Bayburt Derneği Esenler Şube Başkanlarının özverisiyle açılan Stantlar Ramazan ayında İstanbul’daki Hemşerilerimizin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Ramazan Standında Bayburt yöresel oyunları,Kabak ekme,Bom ve kına gecelerinde oynanan bir çok oyunlar  sergilenmekte.

Bağcılar Standı

Esenler standı

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