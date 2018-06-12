İstanbul’da Ramazan Stantları son Günlerinde Aşıkları ve yerel sanatçıları ağırlıyor.

İstanbul Bağcılar,İstanbul Esenler,İstanbul Ümraniye,İstanbul Esenyurt gibi bir çok İlçemizde Belediyelerin Hazırladığı Ramazan etkinlik alanlarında açılan Bayburt Stantları Ramazan boyu doldu taştı.

Ramazanda hemşerilerimizin buluşma noktası olan stantlarda Yöresel Kültürümüz yaşatılmaya çalışılıyor.Yıl boyu bir birini göremeyen hemşerilerimiz görüşüp hasbi hal ediyor.

Bayburtlu Sanatçılarımızın yanı sıra Diğer illerden de misafir sanatçılarımız oluyor.Yöremize ait türkülerle ,şiirlerle ve bizim yöremize ait Kabak,Bom oyunlarıyla samimiyetler daha da perçinleniyor..