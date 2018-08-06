 ﻿
0
İşliyen’den Başkan Memiş’e Ziyaret
İşliyen’den Başkan Memiş’e Ziyaret
0
Rektör Coşkun’a Ziyaret
Rektör Coşkun’a Ziyaret
0
FETANİ BATTAL VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
FETANİ BATTAL VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
banner399

Müsiad genel başkanı ve akademisyenler den Bayburt’a ziyaret

Afrika turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Eşlik Eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ayağının tozu ile Akademisyen ve İş adamları ile Birlikte Bayburt Kalesi ve Müsiad Bayburt’a Sürpriz Ziyarette Bulundular.

Müsiad genel başkanı ve akademisyenler den Bayburt’a ziyaret
06 Ağustos 2018 Pazartesi 13:59

Abdurrahman Kaan : MÜSİAD Genel  Başkanı,yanında bulunan heyetle birlikte:
Prof Dr.Coşkun Çakır: Tokat Milletvekili
Prof. Dr Mahmut Ak: İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Prof Dr Musa Duman: FSM Üniversitesi Rektörü 
Prof Dr Sedat Murat: İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Yusuf Cevahir: Müsiad Dentleme Kurulu Başkanı 
Ali Rıza Arslan: Müsiad YIH Üyesi 
Dr Av. Ramazan: Arıtürk Müsiad Üyesi 
Osman Arıtürk: Müsiad Üyesi 
Dr Ali Gür : Avustralya Başkanı 
Dr Ali Gür : Müsiad Gn Bakana Vekili 
Orhan Gürbüz: iş adamı

Heyeti, Müsiad Bayburt Başkanı Erdal Şentürk, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu,Müsiad Bayburt Başkan Yardımcısı Nazmi Mazlum, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Durgut, Muhsin Bahadır, Sefa Özbek ve Sekreter Naci Ahıskalıoğlu karşıladı.

Bayburt Kalesini karış karış gezen misafirler Kale hakkında Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu’ndan bilgi aldılar. Daha sonra Müsiad Bayburt’u Ziyaret eden heyete 31 Ağustos 2018 Cuma günü yapılacak olan Müsiad Bayburt açılış çalışmaları hakkında bilgi verildi. Müsiad Bayburt Başkanı Erdal Şentürk, “Kısas-ı Enbiya,İrşadi Baba,Ağlar Baba ve Bayburtlu Zihni Divanı” kitaplarını gelen misafirlere hediye ettikten sonra,yemeğe geçildi. Heyet Bayburt’tan  memnuniyetlerini bildirerek ayrıldılar.


banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
VALİ PEHLİVANDAN TEŞEKKÜR BELGESİ ALDI..
Sonraki Haber
Esen Bayburtspor’a Yeni Teknik Direktör.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.