Afrika turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Eşlik Eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ayağının tozu ile Akademisyen ve İş adamları ile Birlikte Bayburt Kalesi ve Müsiad Bayburt’a Sürpriz Ziyarette Bulundular.

Abdurrahman Kaan : MÜSİAD Genel Başkanı,yanında bulunan heyetle birlikte:

Prof Dr.Coşkun Çakır: Tokat Milletvekili

Prof. Dr Mahmut Ak: İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof Dr Musa Duman: FSM Üniversitesi Rektörü

Prof Dr Sedat Murat: İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Yusuf Cevahir: Müsiad Dentleme Kurulu Başkanı

Ali Rıza Arslan: Müsiad YIH Üyesi

Dr Av. Ramazan: Arıtürk Müsiad Üyesi

Osman Arıtürk: Müsiad Üyesi

Dr Ali Gür : Avustralya Başkanı

Dr Ali Gür : Müsiad Gn Bakana Vekili

Orhan Gürbüz: iş adamı Heyeti, Müsiad Bayburt Başkanı Erdal Şentürk, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu,Müsiad Bayburt Başkan Yardımcısı Nazmi Mazlum, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Durgut, Muhsin Bahadır, Sefa Özbek ve Sekreter Naci Ahıskalıoğlu karşıladı. Bayburt Kalesini karış karış gezen misafirler Kale hakkında Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu’ndan bilgi aldılar. Daha sonra Müsiad Bayburt’u Ziyaret eden heyete 31 Ağustos 2018 Cuma günü yapılacak olan Müsiad Bayburt açılış çalışmaları hakkında bilgi verildi. Müsiad Bayburt Başkanı Erdal Şentürk, “Kısas-ı Enbiya,İrşadi Baba,Ağlar Baba ve Bayburtlu Zihni Divanı” kitaplarını gelen misafirlere hediye ettikten sonra,yemeğe geçildi. Heyet Bayburt’tan memnuniyetlerini bildirerek ayrıldılar.

