Afrika turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Eşlik Eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ayağının tozu ile Akademisyen ve İş adamları ile Birlikte Bayburt Kalesi ve Müsiad Bayburt’a Sürpriz Ziyarette Bulundular.
Abdurrahman Kaan : MÜSİAD Genel Başkanı,yanında bulunan heyetle birlikte:
Prof Dr.Coşkun Çakır: Tokat Milletvekili
Prof. Dr Mahmut Ak: İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof Dr Musa Duman: FSM Üniversitesi Rektörü
Prof Dr Sedat Murat: İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Yusuf Cevahir: Müsiad Dentleme Kurulu Başkanı
Ali Rıza Arslan: Müsiad YIH Üyesi
Dr Av. Ramazan: Arıtürk Müsiad Üyesi
Osman Arıtürk: Müsiad Üyesi
Dr Ali Gür : Avustralya Başkanı
Dr Ali Gür : Müsiad Gn Bakana Vekili
Orhan Gürbüz: iş adamı
Heyeti, Müsiad Bayburt Başkanı Erdal Şentürk, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu,Müsiad Bayburt Başkan Yardımcısı Nazmi Mazlum, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Durgut, Muhsin Bahadır, Sefa Özbek ve Sekreter Naci Ahıskalıoğlu karşıladı.
Bayburt Kalesini karış karış gezen misafirler Kale hakkında Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu’ndan bilgi aldılar. Daha sonra Müsiad Bayburt’u Ziyaret eden heyete 31 Ağustos 2018 Cuma günü yapılacak olan Müsiad Bayburt açılış çalışmaları hakkında bilgi verildi. Müsiad Bayburt Başkanı Erdal Şentürk, “Kısas-ı Enbiya,İrşadi Baba,Ağlar Baba ve Bayburtlu Zihni Divanı” kitaplarını gelen misafirlere hediye ettikten sonra,yemeğe geçildi. Heyet Bayburt’tan memnuniyetlerini bildirerek ayrıldılar.
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