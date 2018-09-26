Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) 100. Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı, 'Spor Endüstrisi ve Ekonomiye Katkısı' konu başlığıyla MÜSİAD İzmir Şubesi ev sahipliğinde düzenlendi.
Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar'ın katıldığı toplantıya MÜSİAD Bayburt'tan Başkan Erdal Şentürk, Başkan Yardımcısı Nazmi Mazlum,Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Durgut, Emre Bayrak ,Genç MÜSİAD üyemiz Osman Durgut, katıldı.
İlgili Galeriler