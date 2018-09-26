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MÜSİAD BAYBURT'TAN İZMİR ÇIKARMASI

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) 100. Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı, 'Spor Endüstrisi ve Ekonomiye Katkısı' konu başlığıyla MÜSİAD İzmir Şubesi ev sahipliğinde düzenlendi.

MÜSİAD BAYBURT'TAN İZMİR ÇIKARMASI
26 Eylül 2018 Çarşamba 11:01

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar'ın katıldığı toplantıya MÜSİAD Bayburt'tan Başkan Erdal Şentürk, Başkan Yardımcısı Nazmi Mazlum,Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Durgut, Emre Bayrak ,Genç MÜSİAD üyemiz Osman Durgut, katıldı.

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Etiketler; #MÜSİAD Bayburt
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