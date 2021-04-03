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MUHTARLAR DERNEĞİ,BAŞKANLIK YARIŞINI ALTINDAŞOĞLU KAZANDI

2 adayın yarıştığı Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimini mevcut başkan Bekir Altındaşoğlu kazandı.

MUHTARLAR DERNEĞİ,BAŞKANLIK YARIŞINI ALTINDAŞOĞLU KAZANDI
03 Nisan 2021 Cumartesi 11:30

        Bayburt Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleşen ve %99 katılım sağlanan genel kurulda 2 aday yarıştı. 149 muhtarının oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan Bekir Altındaşoğlu 86 oy, Köksal Solgun 62 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

         Yeni dernek başkanlığına seçilen Altundaşoğlu, bir selamlama konuşması yaparak, delegelere teşekkür etti. Başkan Bekir Altındaşoğlu’nun yönetim kurulunda, Zikri Güçlü, Osman Yegen, İsmail Haşlak, Maksut Coşkun, Muhammet Adıgüzel ve Mustafa Budak yer aldı.

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