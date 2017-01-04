MEKKENİN FETHİ KUTLANDI

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ’NİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU MEKKE’NİN FETHİ PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Her yıl 31 Aralık gecesi Türkiye’nin 600 noktasında Anadolu Gençlik Derneği’nin düzenlemiş olduğu programlar Bayburt şube başkanlığı tarafından Şair Zihni Kültür Merkezinde düzenlendi.Yoğun katılımın olduğu programda, bir çok katılımcı salona sığmadı.Katılımcılar dışarıda ve ayakta programı takip etti.Program Kur’an tilavetiyle başlayıp şube başkanı Faris Tütüneken’in açılış konuşmalarıyla devam etti.Başkan Tütüneken :

‘’Kimsenin kutsalına karşı olmadıklarını,Müslümanların bu gece noel kutlamasına karşı olduklarını ifade etti, son dönemde Türkiye’deki ve dünyadaki yaşanılan meselelerle alakalı tek çözümün İslam Birliği’nin tesis edilmesi gerektiğini , bunun dışındaki arayışların , beyhude ve boş olduğunu belirtti.Konuşmasının devamında, Mekke’nin Fethi’nden alınması gereken öncelikli dersin ‘ Mutlak güç ve kudret sahibi Allah’a tevekkül ve kulluk ederek , toprakları, ülkeleri ve halkların idaresini ele geçirmek maksadıyla değil , Allah’ın nurunun yeryüzünde temin edierek peygamberin ve onun takipçilerinin yolundan giderek insanlığın ihyası için çalışması gerektiğini’’ ifade etti.

Programa sinevizyonlar, Cıvıltı Eğitim Merkezi minik öğrencilerinin gösterileri , Grup Salah’ın ezgileri , Türkiye’de alanında derece yapmış hafızların Kur’an ziyafeti ile devam etti.

Programın son bölümünde Anadolu Gençlik Derneği’nin her yıl 81 ilde düzenlediği Siyer-i Nebi sınavının sonuçları ve hediye töreni yapıldı.Sınavda Türkiye 2.si, il 1.si ve dereceye giren öğrencilere başkan Tütüneken hediyelerini takdim etti.

