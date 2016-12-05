MARMARA BÖLGESİ BAYBURT DERNEĞİ ALİ KEMAL BİRGÜL’LE DEVAM

Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneği İstanbul Kaynarcada olağan genel kurulunu yaptı.Genel kurulda Divan Başkanlığına Eşref Şeneroğlu seçildi.Şehitlere saygı ve İstiklal Marşının ardından çoğunluğun sağlanmasıyla tek listeyle seçimlere giden Ali Kemal Bir gül ve yönetimi tekrar seçildi.
Yeni Yönemimi oluşturan Ali Kemal Birgül, yeni yönetimimizle Bayburt ve Bayburtlu için çalışmaya devam edeceğiz dedi.
Yeni Yönetim şöyle oluştu.
Başkan : Ali Kemal Birgül
Recep Demirhan
Sami Bayram
Ekrem Yıldırım
Tufan Yaz
Salim Ünsür
Fuat Ayyıldız
N.Halis Önal
Fatih Akkuş
Alparsan Yerlikaya
Erhan Dak
Kaya Yardımcı
Selçuk Demirhan
İlyas Yazıcı
Yavuz Cansız
Denetleme
Hüsamettin Karakelle
Nizamettin Kızıl
Ergün Eraslan
Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu seçimini yaptı.
İlgili Galeriler