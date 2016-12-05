MARMARA BÖLGESİ BAYBURT DERNEĞİ ALİ KEMAL BİRGÜL’LE DEVAM

Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu seçimini yaptı.

Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneği İstanbul Kaynarcada olağan genel kurulunu yaptı.Genel kurulda Divan Başkanlığına Eşref Şeneroğlu seçildi.Şehitlere saygı ve İstiklal Marşının ardından çoğunluğun sağlanmasıyla tek listeyle seçimlere giden Ali Kemal Bir gül ve yönetimi tekrar seçildi.

Yeni Yönemimi oluşturan Ali Kemal Birgül, yeni yönetimimizle Bayburt ve Bayburtlu için çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Yeni Yönetim şöyle oluştu.

Başkan : Ali Kemal Birgül



Recep Demirhan

Sami Bayram

Ekrem Yıldırım

Tufan Yaz

Salim Ünsür

Fuat Ayyıldız

N.Halis Önal

Fatih Akkuş

Alparsan Yerlikaya

Erhan Dak

Kaya Yardımcı

Selçuk Demirhan

İlyas Yazıcı

Yavuz Cansız

Denetleme

Hüsamettin Karakelle

Nizamettin Kızıl

Ergün Eraslan

