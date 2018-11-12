Gençlere Türk Kültürünü,Mehteran’ı ve Bayburt Barlarını öğretiyor.

İstanbul’da Türk Kültürü ve Bayburt Kültürünü yaşatmak için mücadele veriyor. Türkiyenin bir çok ilinde Mehteran takımları kuruyor,Bayburtlu gençlerimize Bayburt Barlarını öğretiyor.

İstanbul Bayburt Kültür gençlik ve spor derneği başkanı Selehattin Berker’le Osmanlı ve Bayburt Kültürüne katkılarını konuştuk.

Selehattin Berker Halkoyunları Öğretmeni,Berker kurmuş oldukları Dernekte Bayburt halk oyunlarını Bayburtlu gençlerimize öğreterek Bayburt’a ve Türk kültürüne hizmet ediyoruz dedi.

Berker Organizasyon şirketi kurduklarını ve Bir çok ilde,Belediyelere ve Valiliklere Mehter takımı kurduklarını,Organizasyon firmasıyla da Düğün ve açılışlarda Mehterenve Bar ekipleriyle hizmet sunduklarını ifade etti.

Selahattin Berkerle yaptığımız söyleşiyi röportajımızdan seyredebilirsiniz.