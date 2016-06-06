Köyler arası Futbol Turnuvasında Kupalar Sahiplerini buldu

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Köyler arası futbol turnuvasının finali İstanbul Bahçelievler Mahmutbey stadında yapıldı.

14 Köy Derneğinin katıldığı futbol turnuvasının finali Çayıryolu spor ve Yoncalı spor arasında oynandı. 42 maçın oynandığı futbol turnuvasında 184 gol atıldı.



Turnuva finalini Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş , Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bayburt Kütür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan, Bayburt Kütür ve Yardım Derneği 13. Genel Başkanı Hayrettin Altuncu, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 14. Genel Başkanı Abdurrahman Polattimur ,Bayburt Vakfı Başkanı Nusret Parıldar , Araştırmacı Yazar Naci Memiş ,Köy Dernek başkanları ,STK temsilcileri ve Hemşerilerimiz katıldı.



Final maçı öncesi protokol sarı ve siyah formalarıyla gösteri maçı yaptı. Gösteri Maçında tüm formalar 69 numaraydı. Bayburt Belediye Başkanı ve Dernek Başkanın bulunduğu sarı formalı takım siyahları 3-1 yendi.

Final maçı öncesi başarılı futbolcu ve takımlara kupa ve plaketleri verildi.



Gol krallığı kupası Çayıryolu spordan Furkan Bingöl ’e verildi.

Centilmenlik kupası Güneşli spora

Centilmen sporcu kupası Çımağı Spordan Ali Kaban ‘a

Turnuvada Şampiyonluk kupası Yoncalı Spor ’a

2.lik kupası Çayıryolu Spor ’a

3.lük kupası Petekkaya Spor ‘a verildi.



Turnuva Komsyonu; Erol Atasoy, Mecithan Okumuş, Rıza Deveci, Vedat Polat, Fatih Ziyal, Süleyman Şahin, Ensar Kocabey, Tevfik Nergis, Necmeddin Görgün, Hasan Kurt ve Halil Başaran'dan oluştu.

Turnuvayı Yöneten Hakemlere plaket takdim edildi.



Futbol turnuvası finali vizyon Türk kanalından canlı yayınlandı. Final maçının spikerliğini Vedat Polat yaptı.

Final maçını oynayan Çayıryolu-Yoncalı maçının ilk yarısını 2-1 önde kapatan Yoncalı spor ikinci yarıda 1 gol daha bularak maçı 3-1 aldı. Final Maçında tribünlerden yoğun tezahürat alan takım Yoncalı spor oldu. Maç bitiminde Şampiyonluk kupasını Yoncalı spor ’a Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş verdi.

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