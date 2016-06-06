Köyler arası Futbol Turnuvasında Kupalar Sahiplerini buldu

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Köyler arası futbol turnuvasının finali İstanbul Bahçelievler Mahmutbey stadında yapıldı.

Köyler arası Futbol Turnuvasında Kupalar Sahiplerini buldu
16.Turnuva Finali
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14 Köy Derneğinin katıldığı futbol turnuvasının finali  Çayıryolu spor ve Yoncalı spor arasında oynandı. 42 maçın oynandığı futbol turnuvasında 184 gol atıldı.

Turnuva finalini Bayburt Belediye  Başkanı Mete Memiş , Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bayburt Kütür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan, Bayburt Kütür ve Yardım Derneği 13. Genel Başkanı Hayrettin Altuncu,  Bayburt Kültür  ve Yardım Derneği 14. Genel Başkanı  Abdurrahman Polattimur ,Bayburt Vakfı Başkanı Nusret Parıldar , Araştırmacı Yazar Naci Memiş ,Köy Dernek başkanları ,STK temsilcileri ve Hemşerilerimiz katıldı.

Final maçı öncesi protokol sarı ve siyah formalarıyla  gösteri maçı yaptı. Gösteri Maçında tüm formalar 69 numaraydı.  Bayburt Belediye Başkanı ve Dernek Başkanın bulunduğu sarı formalı takım siyahları  3-1 yendi.
Final maçı öncesi başarılı futbolcu ve takımlara kupa ve plaketleri verildi.

Gol krallığı kupası Çayıryolu  spordan  Furkan Bingöl’e verildi.
Centilmenlik kupası Güneşli  spora
Centilmen sporcu kupası Çımağı  Spordan Ali Kaban ‘a
Turnuvada Şampiyonluk kupası Yoncalı Spor ’a
2.lik kupası Çayıryolu Spor ’a
3.lük kupası Petekkaya Spor ‘a  verildi.

 Turnuva Komsyonu; Erol Atasoy, Mecithan Okumuş, Rıza Deveci, Vedat Polat, Fatih Ziyal, Süleyman Şahin, Ensar Kocabey, Tevfik Nergis, Necmeddin Görgün, Hasan Kurt ve Halil Başaran'dan oluştu.
Turnuvayı Yöneten Hakemlere plaket takdim edildi.

Futbol turnuvası finali vizyon Türk kanalından canlı yayınlandı. Final maçının spikerliğini Vedat Polat yaptı.
Final maçını oynayan Çayıryolu-Yoncalı maçının ilk yarısını  2-1 önde kapatan Yoncalı spor ikinci yarıda 1 gol daha bularak maçı 3-1 aldı. Final Maçında tribünlerden yoğun tezahürat alan takım Yoncalı spor oldu. Maç bitiminde Şampiyonluk  kupasını Yoncalı spor ’a Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş verdi.
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