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Konursu Köyü Dernek yerinin Açılışını yaptı..

Bayburt Konursu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ,Hayırsever bir hemşerilerinin Dernek yerini hibe etmesiyle yeni yerinde açılış yaptılar.

Konursu Köyü Dernek yerinin Açılışını yaptı..
12 Şubat 2019 Salı 15:21

Açılışa Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak,Konursu Köyü Silivri Dernek Başkanı, Konursu Dernek Üyeleri ve Misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta Dernek Yönetimi ,katılım sağlayan hemşerilerimize yemek ikramında bulundular.

Dualarla yapılan açılış sonrası Konursu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Savaş Mercimek,

Yardım sever Hemşerisi,Ahmet Canoğlu’na  dernek yeri hibe ettiği için Yönetim  ve Köylüleri adına teşekkürlerini ifade etti.

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Güven KARABACAK - 1 gün önce
Şirinevler Konursulular Dernegi ne kalıcı yer temininde büyük emekleri olan sayın Savaş MERCİMEK abimize ve değerli yönetim Kurulu üyelerine KAYNARCA KONURSULULAR DERNEĞİ olarak şükranlarımızı sunuyoruz.
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