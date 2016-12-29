Konursu Derneği olağan Kongresini Yaptı

Bayburt’un En Büyük Köyü Konursu Derneği Olağan genel kurulunu yaptı.

İstanbul Bahçelievler’deki Bayburt Kültür ve yardım Derneğinde toplanan dernek üyelerin çoğunluk sağlanmasının ardından İstiklal marşı ve Şehitlere saygı duruşundan sonra seçime gidildi ve Yeni yönetim Savaş Mercimek Başkanlığında oluşturuldu.Savaş MercimekAli Yazıcıoğlu,Rıza Deveci,Kadir Karabacak,Şükrü Ceyhan,Remzi Memiş,Bekir KeskinoğluMesut Yazıcıoğlu,Bekir Yazıcı,Hüseyin Canoğlu.Yunus Karabacak,Salih Kayaoğlu,Kadir Karabacak’tan oluştu.Konusu Kasabası 1878'den 1890'a kadar Bayburt'un; en büyük ve en fazla köyün (19 köy) bağlı bulunduğu nahiyesi idi. Konursu, 1890 yılında 1974 yılına kadar Aydıntepe Nahiyesine bağlı büyük bir köy durumunda idi. Kasaba; 1974 yılına kadar 2000 nüfuslu bir yerleşim merkeziydi.1973 yılında kasaba Mayıs 1974'te fiilen belediye teşkilatına kavuşmuş, Fatih ve Yavuz mahalleleri diye iki mahalleden oluşan bir kasabaya dönüşmüştür.Hali Hazırda Nüfusun göç vermesi nedeniyle Belediyeliği kaldırılıp Bayburt’un en Büyük köyü olmuştur.