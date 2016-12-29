Konursu Derneği olağan Kongresini Yaptı

Bayburt’un En Büyük Köyü Konursu Derneği Olağan genel kurulunu yaptı.

Konursu Derneği olağan Kongresini Yaptı
banner330
İstanbul Bahçelievler’deki Bayburt Kültür ve yardım Derneğinde   toplanan dernek  üyelerin çoğunluk  sağlanmasının ardından İstiklal marşı ve Şehitlere saygı duruşundan sonra seçime gidildi ve Yeni yönetim Savaş Mercimek Başkanlığında oluşturuldu.
Dernek Yönetimi:
Başkan:  Savaş Mercimek
Yönetim: Ali Yazıcıoğlu,Rıza Deveci,Kadir Karabacak,Şükrü Ceyhan,Remzi Memiş,Bekir Keskinoğlu
Denetleme: Mesut Yazıcıoğlu,Bekir Yazıcı,Hüseyin Canoğlu.   Denetleme Yedek:Yunus Karabacak,Salih Kayaoğlu,Kadir Karabacak’tan oluştu.
Konursu Köyü
Konusu Kasabası 1878'den 1890'a kadar Bayburt'un; en büyük ve en fazla köyün (19 köy) bağlı bulunduğu nahiyesi idi. Konursu, 1890 yılında 1974 yılına kadar Aydıntepe Nahiyesine bağlı büyük bir köy durumunda idi. Kasaba; 1974 yılına kadar 2000 nüfuslu bir yerleşim merkeziydi.
1973 yılında kasaba Mayıs 1974'te fiilen belediye teşkilatına kavuşmuş, Fatih ve Yavuz mahalleleri diye iki mahalleden oluşan bir kasabaya dönüşmüştür.
Hali Hazırda Nüfusun göç vermesi nedeniyle Belediyeliği kaldırılıp Bayburt’un en Büyük köyü olmuştur.







 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
BAYBURT GRUPT'TA ANTALYA KAMPI SÜRÜYOR
Sonraki Haber
Konursu Derneği olağan Kongresini Yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.