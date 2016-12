Köln Bayburtlular Derneğinden Öğrenciler Yararına Kermes

Köln’de yaşayan Bayburtlular tarafından 17 yıl önce kurulan Köln Bayburtlular Dayanışma Derneği hemşehrilerinin bir araya gelmesi, kaynaşması yanı sıra eğitim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Köln ve çevresinde yaşayanlara kültürel ve dini eğitimler de veren dernek, öğrenciler yararına kermes düzenledi. Kermese yoğun bir ilginin olduğu gözlendi.

Köln Bayburtlular Derneği Başkanı Zekai Aydın dernek olarak her yıl bir kermes organize ettiklerini belirterek bu yılda düzenledikleri kermesten elde ettikleri geliri öğrenciler yararına kullanacaklarını söyledi.

Dernek hakkında da bilgi veren Aydın, derneğin 17 yıl önce Köln Mülheim'da açıldığını ifade ederek, “Bayburtlular derneğimiz hemşerilerimiz ve çevrede yaşayan Türk vatandaşlarının buluşma noktası. Aynı zamanda derneğimizde eğitim hizmetleri veriliyor. Ben derneğimizde dini dersler veriyorum. Çarşamba günleri kadınlar için perşembe günü yetişkinler için dini sohbetlerimiz var. Cumartesi günleri çocuklarımıza dini ve kültürel dersler veriliyor.Pazar günleri genç kızlarımız, erkek gençlerimiz için din dersleri veriliyor. Bunun yanında çocuklarımızın okul dersleri için yardımcı oluyoruz. Gençlerimizi spora yönlendirmek için bir futbol takımımız mevcut. Derneğimizin şu an için 70 üyesi bulunuyor. Bazı zaman aralıklarında Köln'de yaşayan Türk kökenli politikacı ve sanatçıları derneğimize davet ediyoruz. İlerde umre seyahatleri ve Türkiye’ye yönelik kültürel gezi çalışmalarımız olacak. Derneğimiz haftanın her günü açık olup, buraya gelmek isteyen ve eğitim hizmetlerimizden faydalanmak isteyen herkesi derneğimize bekliyoruz.'' dedi.



Kermese, Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Efsane Tatar, Köln Bayburtlular Derneği Onursal Başkanı Biribul Karabacak, Köln Bayburtlular Derneği Başkanı Zekai Aydın ve Almanya’daki Bayburtlu vatandaşlar yanı sıra Türk vatandaşlar katıldı.