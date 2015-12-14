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KAVCIOĞLU GAZİOSMANPAŞA BAYBURT DERNEĞİNDE HEMŞERİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

Gaziosmanpaşa Bayburt Derneğini ziyaret eden Bayburt Milletvekili Kavcıoğlu Hemşerilerimizle bir araya geldi.

KAVCIOĞLU GAZİOSMANPAŞA BAYBURT DERNEĞİNDE HEMŞERİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ
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 Gaziosmanpaşa Bayburt Derneği Başkanı Mehmet Akşit :

Dernek Başkanlarım ve Değerli Hemşerilerim hepiniz bu pazar sabahında burda olduğunuz için teşekkür ederim dedi.Bayburt Milletvekilimiz Doç.Dr.Şahap Kavcıoğlun'a yeni görevinde başarılar diliyorum dedi.Bayburt için Sayın Bakanımız Naci Ağbal ile birlikte çok büyük hizmetler yapacağına inanıyorum dedi.

Kavcıoğlu Dernekte kendisi için toplanan Hemşerilerimize seslenerek:

Sizlerle bir arada olmak benim için bir şeref ve onurdur dedi.Yıllardır sizlerle birlik ve beraberliğimiz beni siyasete sevk etmiştir dedi.Uzun yıllardır bende sivil toplum kuruluşlarında sizlerle birlikte çalıştık.Bu gün ise Bayburt Milletvekili olarak sizlerin aranızda olmak bana onur verdi dedi.inşallah bu yeni görevimde sizlere mahcup olmam dedi.

Mülakatlarda bürokrat olmamızdan dolayı temayüllerde nasıl bu teveccühü aldığımıza şaşırıyorlardı.Biz uzun yıllardaki mücadelemiz sizlerin desteğiyle başarılı olmuştur.

Sizlerden isteğim  Bayburt'u uzaktan severek bir şey olmadığı görüyoruz.Bayburt için faydalı olmamız için Emeklilerimiz Nüfuslarını Bayburt'a taşıması lazım.Bayburt'a yüzümüzü dönmemiz lazım yatırımlarımızı Bayburt'a yapmamız lazım.

Bayburt Nüfusu 75 bin fakat yazın bu rakam 150 binlere dayanıyor.Belediye ve Sağlık hizmetleri 75 bin kişi üzerinden hesaplanıyor ve yazın 150 bin kişiye hizmet etmek zorunda kalınıyor .bundan dolayı yazın altı ayını Bayburt'ta geçiren Hemşerilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için Nüfuslarını Bayburt'a almaları gerekiyor dedi.
















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