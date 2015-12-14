KAVCIOĞLU DEMİRÖZÜ DERNEKLER BİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu Bayburt Demirözü Dernekler birliğini ziyaret etti.

Bayburt Demirözü Dernekler birliğini ziyaret eden Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu Dernekte bulunan Hemşerilerimizle hasbi hal etti sorunlarını dinledi.

Bayburt Demirözü Dernekler Birliği Başkanı Selami Hacıarifoğlu bir selamlama konuşması yaptı.Konuşmasında:

Bütün programlarımızda ve Dernekçilikte her daim yanımızda olan Vekilimize Bayburt camiasına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum dedi.Milletvekilliği sürecinde de kendisine başarılar diliyorum dedi.

Kavcıoğlu Dernekte kendisini karşılayan Hemşerilerimize seslenerek:

Değerli Hemşerilerim öncelikle bizi burada yalnız bırakmadığınız için göstermiş olduğunuz destek ve teveccühten dolayı hepinize teşekkür ediyorum dedi.

Bundan böyle bir araya gelip yapacağımız hizmetlerde yine birlikte hep beraber Bayburt'a ve Bayburtlu Hemşerilerimize hizmet edeceğiz.Bundan böyle konuştuklarımızı eyleme geçireceğiz.Bizim bir çok Derneğimiz var fakat bir araya gelmeyi her daim becerebilmemiz lazım.Yoksa büyükşehirlerde varlığımızın bir anlamı olmaz.

Bölünmüşlüğü ortadan kaldırarak güzel işlere temel oluşturmamız lazım.

Bölünmüşlüğü ortadan kaldırarak güzel işlere temel oluşturmamız lazım.Bu konuyu bu gün dile getirmemin nedeni kendi adaylığımda Bayburtlu Hemşerilerimin birlikteliği göstermiş olduğunu düşünüyorum.Yapmak istediklerimi ancak siyaset yoluyla yapacağıma inandığım için Bayburt'ta siyaset yapmaya karar verdim.Sizlerin gösterdiği teveccühle uzun bir süredir yaptığım mücadele sonunda 1 Kasım seçimlerinde aday oldum ve yine sizlerin büyük desteğiyle başardık.Bayburt İl olduğundan beri ilk defa bu kadar güçlü olarak siyaseten temsil ediliyor.Birlik ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe Yıllardır konuştuklarımızı gerçekleştirme şansımız olacaktır dedi.









