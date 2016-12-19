Karlıca Köyü genel kurulunu Yaptı

Bayburt Karlıca Köyü (Cumavank) Derneği olağan Genel Kurulu yapıldı.

Karlıca Köyü Genel Kurulu Ümraniye Bayburt Derneğinde yapıldı.Genel Kurulda Divan Başkanlığına Dursun Narman seçildi.Genel Kurulda Dernek Başkanlığına Başkan Tufan Abdullahoğlu seçildi.

Dernek Başkanı Yener Şen Dernek yönetiminde bulunduğu dönemde yaptıkları çalışmaları anlattı.Yener Şen Başkanlığı döneminde Dernek Aidatlarında Mesaj sistemi getirdiklerini,İftar ve Piknik Programları Gerçekleştirdiklerini ifade etti ve Anadolu yakasında,Avrupa yakasında yapılan toplantıları anlattı.

Köy Muhtarı Yusuf Abdullahoğlu Nüfus Taşıma çalışmaları için Toplantıya katıldı ve Köylülerimize Nüfus taşıma konusunda açıklamalarda bulundu.

Başkanlığa seçilen Tufan Abdullahoğlu ‘da yeni yönetimle birlikte Köylülerinin hizmetinde olacağını vurgulayan bir konuşma yaptı ve Dernek Üyelerine teşekkür etti.

Yeni Yönetim

Başkan: Tufan Abdullahoğlu

Sezgin Kurt

Seyfullah Afşar

Fehrullah Demirer

Aydın Şen

Eşref Seyrek

Bayram Aktaş

