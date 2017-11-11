Karadeniz İstanbul'da buluşuyor..

Bayburt'u Bayburt Kültür ve Yardım Derneği temsil ediyor.

Yemyeşil doğası, masmavi Denizi ve gökyüzü ile Karadeniz'in tüm illeri müzik eğlence kültür sanat ve yöresel tatlar ile İstanbul'da buluşuyor.Bayburt Kültür ve Yardım Derneği’de bu festivalde yerini alıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Karadeniz Festivali, 18 -26 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü'nde Karadeniz sivil toplum kuruluşları Konfederasyonu öncülüğünde Karadeniz'i yaşayın sloganıyla gerçekleştirilen Karadeniz Festivali kültürüyle Turizm ile ekonomisiyle aradeniz ve illerini hem İstanbul'a Hem Türkiye'ye tanıtgıyor. 9 gün boyunca müzik eğlence kültür sanat ve yöresel tatlar,karadeniz sanatçıları, siyasetçileri ,bürokratları ,akademisyenleri ,sporcuları, İşadamları, sivil toplum kuruluşları ve halkıyla 18- 26 Kasım 2017 tarihleri arasında Karadeniz Festivali'nde buluşuyor .

Bayburt Kültür ve yardım Derneği’de Festivalde Bayburtlu Sanat,Siyaset,Stk yönetilirini halkımızla buluşturuyor.