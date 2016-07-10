Karaçayır Şenliklerini iptal edip,Şehitler için Camilerde Mevlit okuttular

Bayburt Demirözü Dernekler birliği bu yıl yapılması düşünülen Karaçayır şenliklerini Ülkemizde yaşanan terör olaylarından dolayı iptal ederek Şehitlerimiz için mevlit okuttular.

Karaçayır Şenliklerini iptal edip,Şehitler için Camilerde Mevlit okuttular
banner330
Bayburt Demirözü Dernekler birliği Demirözü ilçesindeki bütün Camilerde Şehitler için Mevlit programları düzenledi. Cuma namazı öncesi düzenlenen Mevlit Programlarının ardından Yemek ikramı yaptılar.
Demirözü Dernekler birliği Başkanı Selami Hacıarifoğlu önümüzdeki yıllarda Karaçayır şenliklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi.
Birbirimize siyaset yapmamamız lazım
Hacıarifoğlu duaların ardından yaptığı konuşmada Şehitlerimiz anma programında siyaset yapıldığını belirterek birbirimize siyaset yapmamamız lazım dedi, burada siyaset yapılıyor. Şehitlerimizi anma programında siyaset yapanlara tepkimizi koyalım. Biz bu programı şehitlerimizi anma programı olarak yaptık yoksa Demirözü Dernekler birliğini onura etmek için değil tek amacımız Şehitlerimizi anmaktır dedi.











 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Hayırsever İş adamımızın acı günü
Sonraki Haber
Gurbet’teki Pikniği Sılaya Taşıdılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sinan KÖSE - 6 ay önce
Allahım niyetinizi kabul eylesin. Şehitlerimize ve tüm ölmüşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Tabbim zalimleri, Bu topraklar üzerinde türlü ğlanlar yapanları kahru perişan eylesin inşAllah.
Yanıtla Beğenme(0)