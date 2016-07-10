Karaçayır Şenliklerini iptal edip,Şehitler için Camilerde Mevlit okuttular

Bayburt Demirözü Dernekler birliği bu yıl yapılması düşünülen Karaçayır şenliklerini Ülkemizde yaşanan terör olaylarından dolayı iptal ederek Şehitlerimiz için mevlit okuttular.



Demirözü Dernekler birliği Başkanı Selami Hacıarifoğlu önümüzdeki yıllarda Karaçayır şenliklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi.

Birbirimize siyaset yapmamamız lazım

Hacıarifoğlu duaların ardından yaptığı konuşmada Şehitlerimiz anma programında siyaset yapıldığını belirterek birbirimize siyaset yapmamamız lazım dedi, burada siyaset yapılıyor. Şehitlerimizi anma programında siyaset yapanlara tepkimizi koyalım. Biz bu programı şehitlerimizi anma programı olarak yaptık yoksa Demirözü Dernekler birliğini onura etmek için değil tek amacımız Şehitlerimizi anmaktır dedi.























Bayburt Demirözü Dernekler birliği Demirözü ilçesindeki bütün Camilerde Şehitler için Mevlit programları düzenledi. Cuma namazı öncesi düzenlenen Mevlit Programlarının ardından Yemek ikramı yaptılar.Demirözü Dernekler birliği Başkanı Selami Hacıarifoğlu önümüzdeki yıllarda Karaçayır şenliklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi.Hacıarifoğlu duaların ardından yaptığı konuşmada Şehitlerimiz anma programında siyaset yapıldığını belirterek birbirimize siyaset yapmamamız lazım dedi, burada siyaset yapılıyor. Şehitlerimizi anma programında siyaset yapanlara tepkimizi koyalım. Biz bu programı şehitlerimizi anma programı olarak yaptık yoksa Demirözü Dernekler birliğini onura etmek için değil tek amacımız Şehitlerimizi anmaktır dedi.