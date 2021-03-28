KALECİK KÖYÜ OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI

Bayburt Kalecik Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği 13.olağan kongresini gerçekleştirdi.
Bayburt Kalecik Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği 13.olağan kongresini gerçekleştirdi.
Kongre İstanbul Avcılarda bulunan Dernek binasında gerçekleştirildi.13.genel kurul pandeminden dolayı kısıtlı gerçekleştirildi.
Bayburt Kalecik Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği 13.olağan kongresinde Dursun Sağlam ve yönetimi güven oyu aldi.
Başkan Dursun Sağlam üyelere kongreye katılım sağlayarak bu göreve kendilerini ikinci defa layık gördükleri için teşekkürlerini ifade etti.
Yeni yönetim şu kişilerden oluştu
Başkan Dursun Sağlam
Muhammet Adıgüzel
Tekin Gülsever
Fikret Açıkgöz
Recep Laçin
Tamer Eyidoğan
Mustafa Doğan
Fatih Muslu
Vedat Acar
Alay Muslu
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Kenan Oğuz
Erol Adıgüzel
Yüksel Çınar
Yasin Aka
Ferit Acar