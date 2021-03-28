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KALECİK KÖYÜ OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI

Bayburt Kalecik Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği 13.olağan kongresini gerçekleştirdi.

KALECİK KÖYÜ OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI
28 Mart 2021 Pazar 15:25

Bayburt Kalecik Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği 13.olağan kongresini gerçekleştirdi.

Kongre İstanbul Avcılarda bulunan Dernek binasında gerçekleştirildi.13.genel kurul pandeminden dolayı kısıtlı gerçekleştirildi.

Bayburt Kalecik Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği 13.olağan kongresinde Dursun Sağlam ve yönetimi güven oyu aldi.

Başkan Dursun Sağlam üyelere kongreye katılım sağlayarak bu göreve kendilerini ikinci defa layık gördükleri için teşekkürlerini ifade etti.

Yeni yönetim şu kişilerden oluştu

Başkan Dursun Sağlam

Muhammet Adıgüzel

Tekin Gülsever

Fikret Açıkgöz

Recep Laçin

Tamer Eyidoğan

Mustafa Doğan

Fatih Muslu

Vedat Acar

Alay Muslu

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Kenan Oğuz

Erol Adıgüzel

Yüksel Çınar

Yasin Aka

Ferit Acar

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