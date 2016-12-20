Kalecik Derneğinden Halep’e Yardım

1 Tır dolusu yardım gönderdiler Bayburt Kalecik Köyü Derneği Halep’teki kardeşlerimize bir tır dolusu yardım gönderdi.

Kalecik Derneğinden Halep’e Yardım
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Bayburt Kalecik Köyü Derneği Muhammet Adıgüzel Yaptıkları çalışmada Üyelerinin vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini belirtti.
Muhammet  Adıgüzel ,Yapılan Yardımı  İHH temsilcileri aracılığıyla Halep’e gönderiyoruz ,Yardım malzemesi olarak Battaniye,20 şer kg ‘lık yardım kolileri,Giyim malzemesi,Ayakkabı ve ihtiyaç malzemeleri var dedi.
İstanbul Avcılar’da bulunan Dernek binasında sabah kahvaltısında Dernek üyeleriyle birlikte kahvaltı programında buluşan Kalecikliler hazırladıkları yardım malzemelerini Tır’a yüklediler.
Kahvaltı Programına Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan,Avcılar Belediye Başkanı  Dr. H.Handan toprak benli,Avcılar Emniyet Müdürü Hakan Bolat ve hemşerilerimiz katıldı.
Avcılar Kaymakamı ve Avcılar Belediye Başkanı Kalecik Dernek Başkanı ve Hemşerilerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ettiklerini belirttiler.
Dernek Başkanı Adıgüzel:Kalecik Derneği adına Halep’teki kardeşlerimiz için Bir Paket Makarnayla başlayan süreç bir tır malzemeyi buldu.Yardımlarımızı buradan bugün gönderiyoruz.Tır’ın almadığı malzemeyi de inşallah ikinci Tır’la İHH yardımıyla göndereceğiz diye düşünüyorum.Köylülerime bu çalışmamıza destek verdikleri için müteşekkirim .


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