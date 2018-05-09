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İstanbul’dan Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.

İstanbul’da Faaliyet gösteren Bayburt Taşçılar Köyü Kültür ve yardımlaşma derneği Başkan ve Üyeleri Köylerine gelerek ,Köylüleriyle birlikte çam fidanı diktiler.

İstanbul’dan Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
09 Mayıs 2018 Çarşamba 19:03

Taşçılar köyü Dernek Başkanı Ali Erkul, İstanbul da  Bayburt Taşçılar Köyü Derneği olarak hemen her yıl köyümüze gelerek fidan dikiyoruz. Bu Yılda 480 adet çam fidanını toprakla buluşturduklarını belirtti.Dernek üyelerine teşekkürlerini ifade eden Başkan Erkul ,Ağaç gelecek nesillere bırakılacak en güzel mirastır,bizler gelecek nesillerimiz için bu faaliyetimizi devam ettireceğiz dedi.

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