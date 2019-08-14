Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesinde Bayramlaşma geleneği her yıl olduğu gibi bu yılda devam etti.

Bayburt Derneklerinde Bayramlaşma geleneği Kurban Bayramına nazaran,Ramazan Bayramlarında daha yoğun kutlanıyor.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesinde Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da hemşerilerimizin bir araya gelerek bayramlaşma geleneği devam ediyor.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şube Başkanı Fatih Sever Bayram kutlamalarının geleneksel hale geldiğini ,her Bayram hemşerilerimizi bir araya getirerek Bayramlaşma geleneğini ağabeylerimizin yaptığı gibi bizler devam ettireceğiz dedi.

Bayramlaşma öğlen namazından sonra başladı ve hemşerilerimizin Bayramlaşması ve yapılan ikramın ardından sona erdi.

Başkan Fatih Sever Bayramlaşma programlarına hemşerilerimizin daha çok ilgi göstermelerini istedi.