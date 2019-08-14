 ﻿
0
0
SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
SARAL'DAN BAŞKAN PEKMEZCİ'YE ZİYARET
0
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
0
banner399

İstanbul’daki Derneklerimizde Bayramlaşma Geleneği devam ediyor..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesinde Bayramlaşma geleneği her yıl olduğu gibi bu yılda devam etti.

İstanbul’daki Derneklerimizde Bayramlaşma Geleneği devam ediyor..
14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:31

Bayburt Derneklerinde Bayramlaşma geleneği Kurban Bayramına nazaran,Ramazan Bayramlarında daha yoğun kutlanıyor.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesinde Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da hemşerilerimizin bir araya gelerek bayramlaşma geleneği devam ediyor.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şube Başkanı Fatih Sever Bayram kutlamalarının geleneksel hale geldiğini ,her Bayram hemşerilerimizi bir araya getirerek Bayramlaşma geleneğini ağabeylerimizin yaptığı gibi bizler devam ettireceğiz dedi.

Bayramlaşma öğlen namazından sonra başladı ve hemşerilerimizin Bayramlaşması ve yapılan ikramın ardından sona erdi.

Başkan Fatih Sever Bayramlaşma programlarına hemşerilerimizin daha çok ilgi göstermelerini istedi.

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
Vali Cüneyt Epcim Arpalıyı ziyaret etti.
Sonraki Haber
Bayburt’ta Kesilen Kurbanlar İstanbul da ki sahiplerine ulaştırılıyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.