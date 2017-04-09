İSTANBUL’DA KÖYLER ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin 17 Yıl önce Başlattığı Köyler arası Futbol Turnuvası bu Yıl İstanbul Bahçelievler Kocasinan spor Sahasında başladı.
Turnuva açılışı Şehitlerimize saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla start aldı.Bayburtlu Sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu,Devran ve Sehlan’ın türküleri eşliğinde,halaylar çekilerek start aldı.
Turnuva açılışına İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner , Bahçelievler belediye başkanı Osman Develioğlu,Bahçelievler Ak Parti İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu, Dernek Başkanları ve Hemşerilerimiz katıldı.
14 Köy Derneğinin futbol takımlarının katılımıyla gerçekleşen Dernekler arası Futbol turnuvası açılış maçlarıyla Başladı.
14 Köy Derneğimiz katıldı.
1. Ağören,2. A.Çımağıl,3. Arpalı,4. Bayrampaşa,5. Erikdibi,,6. Gökçedere,7. Güneşli,8. Helva,9. Karayaşmak,10. Petekli,11. Pınarcık,12. Saraycık,13. Sakızlı,14. Söğütlü
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