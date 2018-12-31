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İstanbul’da Bayburt Akşamları Bahçelievler Şubesinde devam etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesinde Bayburt Akşamları ,Kış aylarında devam ediyor.

İstanbul’da Bayburt Akşamları Bahçelievler Şubesinde devam etti.
31 Aralık 2018 Pazartesi 15:30

Dernek Şubesinde Bayburt Kültürü yaşatılmaya devam etti.Bayburt Tel helvası  çekilmesi ve Bayburt Türküleri eşliğinde güzel bir akşam yaşatıldı.

Başkan Emre Çolak ve Yönetimi Hemşerilerimize Yemek ikramı ve tel helvası ikramında bulundular.

Bahçelievler AK Parti Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır Derneğimizde hemşerilerimizle tanıştı.Başkan Adayı Hakan Bahadır,Dernek Başkanı ve yönetimine teşekkürlerini belirtti .Bahadır Bayburtluların birlik ve beraberliğinin tüm illere örnek olması gerektiğini ifade etti.

Sanatçılarımız,Azmi Küçük,Sezai seçen,Cengiz Aydın Bayburt türküleriyle  hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattılar.

Geceye Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkan adayları,Köy Dernek Başkanları,Kadın kollarından Bayburtlu hanımlar ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

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