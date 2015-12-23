İSTANBUL VALİSİ HEMŞERİLERİNİ UNUTMUYOR

İstanbul Valisi Vasip Şahin Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesini ziyaret etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesini ziyaret eden İstanbul Valisi Vasip Şahin hemşerilerimizle hasbihal etti.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve yönetimi,Bahçelievler şube Başkanı Remzi Dursunkaya,Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş ,Dernek Yöneticileri ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşen ziyaret programında Faruk Kılıçaslan Derneği Ziyret eden Hemşerimiz İstanbul Valisi Vasip Şahine teşekkürlerini arz etti.

Bahçelievler şubesindeki programda Vali Şahin hemşerilerimizi her fırsatta ziyaret ettiklerini belirtti.













