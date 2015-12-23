İSTANBUL VALİSİ HEMŞERİLERİNİ UNUTMUYOR

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve yönetimi,Bahçelievler şube Başkanı Remzi Dursunkaya,Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş ,Dernek Yöneticileri ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşen ziyaret programında Faruk Kılıçaslan Derneği Ziyret eden Hemşerimiz İstanbul Valisi Vasip Şahine teşekkürlerini arz etti.
Bahçelievler şubesindeki programda Vali Şahin hemşerilerimizi her fırsatta ziyaret ettiklerini belirtti.
var"bayburt üçhisarlı kale yoktur,ist valisi sn vasıf şahin bayburtlu,bu itibarla
bayburt derneklerine görev düşüyor.!!!,sevgi ile.