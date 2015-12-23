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İSTANBUL VALİSİ HEMŞERİLERİNİ UNUTMUYOR

İstanbul Valisi Vasip Şahin Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesini ziyaret etti.

İSTANBUL VALİSİ HEMŞERİLERİNİ UNUTMUYOR
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 Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesini ziyaret eden İstanbul Valisi Vasip Şahin  hemşerilerimizle hasbihal etti.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan ve yönetimi,Bahçelievler şube Başkanı Remzi Dursunkaya,Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş ,Dernek Yöneticileri ve Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşen ziyaret programında Faruk Kılıçaslan Derneği Ziyret eden Hemşerimiz İstanbul Valisi Vasip Şahine teşekkürlerini arz etti.

Bahçelievler şubesindeki programda Vali Şahin hemşerilerimizi her fırsatta ziyaret ettiklerini belirtti.



 


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Köksal Tosun Efsane - 1 yıl önce
bayburtumuzu hereyerde temsil eden bayburt gündem gazetesine sonsuz teşekürler iyiki sizler basinizn güzide insalari olarak yörenizi doğduğunuz ve doyduğğunuz topraklari unutmayip hemşerileriniz her güzel faliyeti paylaşi̇yorsunuz çalişmalarinizda başarilar dilerim .
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bayburt halkı - 12 ay önce
derneklere duyrulur,sevgiler sunarak,istanbuldaki"minyatur parkta,illerin kaleleri
var"bayburt üçhisarlı kale yoktur,ist valisi sn vasıf şahin bayburtlu,bu itibarla
bayburt derneklerine görev düşüyor.!!!,sevgi ile.
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