Bayburtlu Hemşerilerimiz İstanbul ,Sancaktepe Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde sabah kahvaltı programı düzenleyerek ,Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğe selam gönderdiler.

Sancaktepe Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Enver Osmanoğlu Mehmetçiğe destek açıklaması yaptı.Osmanoğlu açıklamasında:

Bizlerde Bayburtlular olarak bu harekatı desteklemekteyiz.

Bin yıldır bu toprakları vatan edinmiş aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hem bizim hem de gelecek kuşaklarımızın bu topraklarda refah içerisinde yaşaması için her türlü bedeli ödemeye hazırdır.Bizlerde Bayburtlular olarak bu harekatı desteklemekteyiz.

Barış Pınarı harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.İnanıyoruz ki zaman milletçe bir ve beraber olma zamanıdır.Çünkü mevzubahis olan sınır güvenliğidir,ülkemizin milli güvenliğidir.

-Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor gazi ve şehitlerimizin emaneti olan bu vatana sahip çıkan Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz.Barış Pınarı harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtiriz.