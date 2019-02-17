İstanbul'dan Bayburt'a kardeşlik Köprüsü kurmak, Bayburt'ta bulunan yetim çocukları sevindirmek,ihtiyaçlarını gidermek için geldiler.
İstanbul'dan Bayburt'a kardeşlik Köprüsü kurmak, Bayburt'ta bulunan yetim çocukları sevindirmek,ihtiyaçlarını gidermek için gelip, Müsiad Bayburt Başkanı Erdal Şentürk'ü ziyaret eden,Bayburt İHH Başkanı İlhami Polat,İHH İstanbul Beylikdüzü Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Bike, İstanbul Kültür Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis ve Yönetimi,NZN Demirözü Çağrı Merkezini açan İstanbul Kültür Yardım Derneği Kadın Kolları Yönetiminden Nazan Meyram Küçükosman ve Müsiad Bayburt Temsilcilik Müdürü Naci Ahıskalıoğlu'nun katıldığı ziyarete,kurulan kardeşlik köprüsü için neler yapılması gerektiği hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.Bu anlamlı ziyaretin yetim çocuklara faydası olması temennisiyle ziyaret sona erdi.