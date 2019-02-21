Bayburt Derneği ,İstanbul’da 21 Şubatta Şehitlerimiz için Mevlit okutuldu.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bayburt’un kurtuluşunun 101.yılında İstanbul Bahçelievler Ulu Camiinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlit okuttu ,yemek ikramı yaptı.Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşen program her yıl olduğu gibi bu yılda öğlen namazını müteakip Bayburtlu hocalarımız tarafından icra edildi.Evlerde okunan hatimlerinde duası yapıldı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 21 Şubat Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yıl etkinlikleri kapsamında 21 şubat Bayburt şehitlerini anıyor programında Ulu Camiinde ,Hocalarımızdan Hamit Bayram,İhsan Kacır,Hasan hoca,Abdullah Yılmaz,Alim Erkul,Murat Şahin,Rahmi aydın ve Vahit Hoca dua ederek programı sonlandırdı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Mevlit Programına katılan tüm hemşerilerimize teşekkürlerini ifade ett.Genel Başkan Hicabi Durmuş Mevlit Programına katılan hocalarımıza ikramda bulundu ve kendilerine teşekkürlerini ifade etti.