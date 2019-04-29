Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesinde Bayburt türkü geceleri devam etti.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şube Başkanı Fatih Sever ,Türkü gecelerini ve Bayburt Kültürünü Derneğimizde yaşatmaya devam edeceğiz dedi.
Türkü Gecesinde Azmi Küçük,Söylediği eserlerle Hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattı.
Bayburt Türküleri ve Hareketli eserler eşliğinde hemşerilerimiz halay çekip türkü söylediler.
İstanbul’da Kış akşamlarının vazgeçilmezi Bayburt Akşamları adı altında Derneklerimizde yaşatılmaya devam ediyor.
Hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği programlar birlik ve beraberliğimiz inde göstergesi oluyor.
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