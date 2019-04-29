 ﻿
banner399

İstanbul Bahçelievler’de Türkü Akşamları devam etti..

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şubesinde Bayburt türkü geceleri devam etti.

İstanbul Bahçelievler’de Türkü Akşamları devam etti..
29 Nisan 2019 Pazartesi 15:08
banner476

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler şube Başkanı Fatih Sever ,Türkü gecelerini ve Bayburt Kültürünü Derneğimizde yaşatmaya devam edeceğiz dedi.

Türkü Gecesinde Azmi Küçük,Söylediği eserlerle Hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattı.

Bayburt Türküleri ve Hareketli eserler eşliğinde hemşerilerimiz halay çekip türkü söylediler.

İstanbul’da Kış akşamlarının vazgeçilmezi Bayburt Akşamları adı altında Derneklerimizde yaşatılmaya devam ediyor.

Hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği programlar birlik ve beraberliğimiz inde göstergesi oluyor.

İlgili Galeriler
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
101. Yıl Coşkusu ,Anadolu yakası kutlama gecesi.
101. Yıl Coşkusu ,Anadolu yakası kutlama gecesi.
Bayburt Derneği 101.Yıl Bayburt'un kurtuluş Gecesi.İstanbul Bağcılar
Bayburt Derneği 101.Yıl Bayburt'un kurtuluş Gecesi.İstanbul Bağcılar
Önceki Haber
Filografi Santçısı Ali Arslanhan Vakıfta Sergi açtı..
Sonraki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gürer’e ‘rekor oy’ ödülü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.