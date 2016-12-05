İstanbul Bahçelievler de Hacı Şaban Efendiyi anma programı düzenlendi.

İstanbul Bahçelievler’de Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesinde Hacı Şaban Efendiyi anma programı düzenlendi.

Kış günlerinde Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesinde geleneksel hale gelen ve her cumartesi akşamı yapılan programlarda bu hafta Bayburtlu Hacı Şaban efendi hazretlerini anma programı yapıldı.Programa İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı,Ak Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu,Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu,İlçe Başkan yardımcıları Hüseyin Gönen,Bayram Ağdağ,Ali Beköz,Belediye Meclis Üyeleri İsmail Hakkı Özhan,Aydın Başyiğit,Sosyolog Yazar İsmail Öz , Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş , Nejdet külünk ve Hemşerilerimiz katıldı.Programın Başlangıcında Şube Başkanı Remzi Dursunkaya açılış konuşması yaptı ve programların amacının hemşerilerimizle bir araya gelmek ve Bayburtlu Değerlerimizi anmak, kültürümüzü yaşatmaktır dedi. Dursunkaya ve Yönetimi daha sonra Hemşerilerimize yemek ikramında bulundular.Bu haftaki programda İstanbul Bağcılar Vaizi Kamil Abdullahoğlu Bayburtlu Hacı Şaban Efendiyi Yaşımdan kesitler sunarak Hemşerilerimize anlattı.Anma programının ardından İstanbul Milletvekili ve Ak Parti İlçe Başkanı hemşerilerimizin sorunlarını dinlediler.Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’da 15 Temmuzdaki kalkışmaya değindi ve Hemşerilerimizin bu kalkışmaya göstermiş olduğu tepkiden dolayı teşekkürlerini belirtti.Darbeye direnen kalemler adlı çalışmadan bahsetti ve Kitap hediye ettiler.