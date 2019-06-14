Siyasiler Seçim Mesajları verdi. Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nin dördüncü gününde Bayburt ve Gümüşhane özel bir program organize etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesi ve Gümüşhane Bağcılar kültür ve dayanışma Derneğinin birlikte yaptığı geceye Bayburt Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı,Bekir Kasap,Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın,Gümüşhane Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Parisi İl Başkanı,Köse Belediye Başkanı,Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen,Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Gümüşhane federasyon Başkanı Vahit Olgun,Bayburt ve Gümüşhane sivil toplum örgütleri Başkanları,Hemşerilerimiz ve halkın katılımıyla program gerçekleşti.

Program Siyasilerin konuşması,Bayburt ve Gümüşhaneli sanatçılar,Yöresel programlar,Bayburt Bar oyunları ekibinin gsterisi eşliğinde yapıldı.

Program Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Sait Kaymak’ın hoş geldiniz konuşmasıyla başladı.

Biz Bayburt ve Gümüşhane STK ları olarak her daim sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’da selamlama konuşması yaptı.Durmuş Biz Bayburt ve Gümüşhane STK ları olarak her daim sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcıda Selamlama ve hoş geldiniz konuşması yaptı ve bu etkinliğe katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum dedi.

Binali Yıldırımı destekleyin demeye haya ederim

Bayburt Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat konuşmasında Ben Bayburt ve Gümüşhanelilere ,Binali Yıldırımı destekleyin demeye haya ederim,sizin duruşunuz ve yeriniz zaten belli dedi.Bu seçim sadece Belediye Başkanı tercihi değil ,Bizim emelimiz “Allahın yolunda cihat etmektir .“diyerek konuşmasını tamamladı.

Bu seçim ülkenin beka meselesidir.

Bayburt Milliyetçi hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap’ta konuşmasında,Burda bulunuşumuzun amacı 23 Haziranda yapılacak seçimler,Cumhur ittifakına destek adına,sayın genel başkanımızın talimatıyla gelmiş bulunmaktayız.31 Mart seçimlerinde neler yaşandı hatırlayalım,15 Temmuzdan kalan FETO/PDY kırıntaları milletin evlatlarına birbirlerine kurşun attırdılar başaramadılar,İstanbul seçimlerde tekrar hücrelerini canlandırarak seçimde bir şeyler yaptılar,bu seçim ülkenin beka meselesidir.Bu şehri zillet ittifakına teslim edersek,Fetonun kırıntılarına,Siyonistlerin uşaklarına,Pkk nın teröristlerine teslim etmiş oluruz dedi.

Biz bir ittifak kurduk.doğruda birlik

Milliyetçi hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydında konuşmasında,Biz bir ittifak kurduk.doğruda birlik.Bu ittifaka karar veren Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğana ve bizim bilge liderimiz sayın Devlet Bahçeliye huzurlarınızda teşekkür ediyorum.Biz bu ittifakı çok önesiyoruz bu ittifak içte dıştan yapılan müdahalelere karşı bir direnç noktasıdır.Bizler Dernekler ve mahalleleri gezerek bu seçimin önemini anlatıyoruz dedi.

Konuşmacılardan ,Gümüşhane AK Parti İl Başkanı,Gümüşhane Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve Gümüşhane Belediye Başkanı da seçimlere yönelik mesajlar verdiler.

Program Bayburtlu ve Gümüşhaneli sanatçıların programıyla sona erdi.