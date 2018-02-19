İlk Kurtuluş etkinliği programı Samsunda gerçekleşti

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bayburt'un düşman i̇şgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü için düzenlenen programa katıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bayburt'un düşman i̇şgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü için düzenlenen programa katıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun-Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Büyük Cami İmam Hatibi Hamdi Demirbaş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Kaymak, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında şehitler olduğunu, bu nedenle program kapsamanda düzenlenen bazı etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti. Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili olduğunu vurgulayan Kaymak, şunları belirtti: "Bazı kesimler ÖSO'ya terörist diyorlar. Bu operasyon yapılamasaydı orada kurulacak olan Kürt devleti Türkiye'nin güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye düşürecekti. Görüyorsunuz o bölgeden bizim illerimizi rahatsız edici şekilde füzeler atılıyor ve askerlerimiz şehit oluyor.

Bu operasyon kaçınılmazdı. Bazı medya kuruluşları tarafından 'bu operasyon gerekli değildi' şeklinde bir algı yaratıp, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler var. Yıllardır Türkiye'de askerlerimizi şehit eden PKK belası bugün orada. Biz orada Kürtlere karşı bir operasyon yapmıyoruz, terörist bir örgüte karşı mücadele veriyoruz.

" Operasyonlarda şehit düşen Mehmetçikler için düzenlenen cenaze törenlerine vatandaşlar yoğun katılım sağlamasının önemine işaret eden Kaymak, "Şehit cenazelerinin kalabalığı dış güçleri korkutuyor. Millet Afrin'e sahip çıkıyor. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize Allah acil şifalar versin. Allah'ım ülkemize daha iyi günler göstersin." ifadelerini kullandı. Kaymak, Bayburtlu olmaktan onur ve gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bayburtlular benim başımın tacıdır. Bizler yaşadığımız yerleri sevmek durumundayız. Yaşadığımız her yer bizim memleketimizdir. Bildiğim kadarıyla Samsun'a gelen Bayburtlular artık geri gitmeyecekler. O anlamda Samsun'un gelişmesi, Samsun'un ekonomisi, Samsun'un eğitimi ve Samsunspor hepimizi ilgilendiriyor. Onun için bizler önce Samsun'un gelişmesi ve kalkınması için gayret edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Törene katılan Amasya Valisi Osman Varol ise birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali de programa katılan herkese teşekkür etti. Programda derneğe katkı sunanlara plaket takdim edildi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, davetliler ve çok sayıda Bayburtlu katıldı.