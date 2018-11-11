Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin olağanüstü seçim kararı almasının ardından Köy Dernek Başkanları toplanarak istişare yaptılar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar şube Başkanı Hicabi Durmuş ,Köy Dernek Başkanlarıyla istişare toplantısı yaparak Genel Merkez Dernek Başkan adaylığını açıkladı.

İstaşere toplantısına Bayburt Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Abdurrahman Polattimur,Bağcılar Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Ali Osman Şahin ve Muhtar adayları Aslan Daştan,Ali Yurdunkulu’da katıldı.

Bayburt Belediye Başkan aday adayı Abdurrahman Polattimur, Bu gün itibariyle Bayburt’a gittiğini ve Bayburt’tan aday adayı olduğunu belirterek,selamlama konuşması yaptı.Konuşmasında Dernek başkanlarına hitap ederek Derneğe sahip çıkılmasını ve istişare yapılmasını ,istişarenin öneminden bahsetti ve selamlama konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

Bağcılar Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Ali Osman Şahinde selamlama konuşması yaparak bu birlik ve beraberliğin her daim devam etmesini ,kendisinin Bağcılardan aday adayı olduğunu belirterek hemşerilerimizden desteklerini esirgememelerini istedi.

Muhtar adayları Ali Yurdunkulu ve Aslan Daştan’da çıkmış oldukları bu yolda hemşerilerimizden deteklerini istediler.

Köy Dernek başkanları da dilek ve temennilerini belirterek Hicabi Durmuşun adaylığından memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler.Dilek ve temenniler kısmında delege yapısıyla alakalı fikirler ön plana çıktı.

Genel Başkan adayı Hicabi Durmuş’ta Seçilmeleri halinde ilk iş olarak İstişare toplantılarına önem vereceklerini ,21 Şubat Kurtuluş programı çalışmalarını yapacaklarını,dağılmışlığın giderileceğini ve herkesle çalışacaklarını ifade etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Esenler Şube Başkanı Necmettin Emirali, Eyüp Bayburt Dernek Başkanı Sebahattin Solgun, Güneşli Necdet Akbulut,Konursu Savaş Mercimek,Üzengili Muharrem Aktürk,Danişment,Yener Pınar,Tomlacık Celal taşdemir,Taşçılar Ali Erkul,Çayıryolu Fikret Bayındır,Alapelit Mürsel Can,Masat Süleyman Şahin,Göldere Bahattin Kurban,Aydıncık Tevfik Dinçer,Değirmencik Süleyman Başaran,Elmalı Yusuf Ataç,Sakızlı Erdoğan Aydın,İğdir Ali Kacır,Helva Enver Güzel,Sırakayalar Erdoğan Türk,a.Çımağıl Muhammer Kocabey,Çiftetaş Tolga Çavuş,Yukarı Kırzı Şeref Durmuş,Saruhan Sebahattin Solgun,Göloba Aslan Daştan,Ağören Mehmet Karakullukçu,Alıçlık Reşat Pala,Armutlu Atilla Yılmaz,Çatalçeşme Cem Kaya Ilgaz,Kavacık Mustafa Pekmezci katıldılar.

Adaylık açıklamasının ardından daha geniş katılımlı istişare toplantısı yapma kararı alınması ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından toplantı sona erdi.