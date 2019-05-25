Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bahçelievler Şubesinin iftar programı şube önünde gerçekleşti.

Bahçelievler şube Başkanı Fatih Sever ve Yönetiminin verdiği İftara yoğun ilgi oldu.

İftar Programına Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Eski Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi,Bahçelievler Ak Parti İlçe Başkanı ve yönetimi,Bahçelievler Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı ve yönetimi,Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı ve yönetimi,CHP Muğla Milletvekili,stk temsilcileri,İşadamları ve hemşerilerimizin katılımıyla iftar programı yapıldı.

İftar Programı Kuranı kerim okunmasının ardından başladı. Programında Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Şube Başkanı Fatih Sever hemşerilerimize selamlama konuşması yaptılar.

İftar Programının ardından çay sohbetleri yapıldı ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardında sona erdi.