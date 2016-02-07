HELVA KÖYÜ DERNEĞİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINI YAPTI

Bayburt Helva Köyü Derneği Futbol turnuvasında 15.şapiyonluk kutlamasını gerçekleştirdi.

Helva Köyü Derneği kutlama gecesi Kuran Tilaveti ,Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kutlamanın Sunuculuğunu Sanatçı Sehlan yaptı. Sanatçımız Sehlan Kısada olsa türküleriyle geceye renk kattı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin geleneksel hale gelen Dernekler arası Futbol turnuvası 15.senesinde Şampiyonluğu göğüsleyen Helva Derneği Şampiyonluk Kutlamasını Pınar düğün salonunda gerçekleştirdi.

Gecede Bayburt Helva Köyü Dernek Başkanı Enver Güzel geceye katılan Dernek Başkanlarına Helva Derneği üyelerine,Hemşerilerimize Teşekkürlerini ifade etti ve Denek çalışmalarına değindi. Enver Güzel Şampiyon olan Futbolcularını ve Folklor yarışmasına katılan gençlerimizi çalışmalarından dolayı kutluyorum dedi.

Gecede ayrıca Dernekler arası Folklor yarışmasında da birinci olan Helva Köyü Derneği Bar ekibinin gösteriyle kutlamayı başlattı. Sponsorlara ve Şampiyon olan takımın futbolcularına , Folklor ekibinde yer alan gençlere plaket ve hediyeler takdim edildi.

Gecede ayrıca Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Düzenleyeceği 98.yıl kurtuluş gecesinin bilet ve afişleri dağıtıldı. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan vekili Alaattin Altuntaş selamlama konuşması yaptı. Altuntaş Genel Başkan Faruk Kılıçaslan’ın geceye Cenazesi nedeniyle katılamadığını ifade ederek ,Turnuvanın gelişimiyle alakalı konuştu.

Gecede Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 14.Genel Başkanı Abdurrahman Polattimur Turnuvanın Hangi şartlarda Başladığını ve sürece dair bir konuşma yaptı.

Gecenin plaket Takdimlerinin yapılmasının ardından Araştırmacı Yazar Naci Memiş Hemşerilerimize Bayburt’u farklı bir bakış açısıyla anlattı.



