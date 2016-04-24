Helva Derneğinden Kutlu Doğum Programı

Bayburt Helva Köyü Derneği İstanbul Bağcılarda Bedir Camiinde Kutlu doğum Programı düzenledi.

Helva Derneğinden Kutlu Doğum Programı
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Helva Köyü Derneğinin Kutlu doğum programı Hafızların Kuran okumasıyla başladı.Program’a konuşmacı olarak katılan  Araştırmacı Yazar Naci Memiş  Peygamberimiz efendimiz Haz.Muhammet Mustafa S.a.v’in hayatından örnekler anlattı.Efendimizin hayatından örnekler veren Naci Memiş programı sohbet şeklinde devam ettirdi.
Helva Köyü Dernek Başkanı Enver Güzel Kutlu doğum programının yanı sıra Piknik ve Ramazan dada Dernek üyelerimize programlar düzenleyeceğiz iftar vereceğiz dedi.







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