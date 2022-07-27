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Hacıoğlu Köyünde 10. Yayla şenliği yapıldı

Hacıoğlu Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 10. Yayla şenliğini Hacıoğlu köyü mesire alanında coşkuyla kutlandı .

Hacıoğlu Köyünde 10. Yayla şenliği yapıldı
27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:17

BAYBURTGÜNDEM-  Program İstiklal marşı ve saygı duruşu ile başlayarak açılış konuşmalarını yapmak üzere Hacıoğlu Köyü Kültür ve Yardım derneği başkanı Emrah Tekel protokol selamı vererek programı başlattı. Şenliğe katılım sağlayan Bayburt Valisi  Cüneyt  Epcim Bayburt’a katkı sağlayan köy ve beldeleri her yaz şenliklere katkı vermesini gerektiğini belirtti ve  Hacıoğlu köyü derneği ve başkanın yönetimini böyle etkinlikler yaptığı için teşekkür etti.

Ak Parti millet vekilimiz Fetani Battal konuşmalarında yine balıkçı köyü olarak vurgulayarak her sene bizleri her yerde andığını söyledi. Sonradan yine aynı şekilde Hacıoğlu köyü dernek başkanı ve yönetimini kutlayarak konuşmalarına son verdi.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi üyesi olan sayın Hicabi Dursun konuşmalarında bir yanının Hacıoğulu köyünden olduğunu ifade etti.

Yayla şenliğine  Bayburt Valisi  Cüneyt  Epcim , Bayburt  Milletvekili Fetani Battal , Anayasa Mahkemesi üyesi Hicabi Dursun ,Ak Parti il başkanı Hacı Ali Polat Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı Bekir Kasap ,  Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ,Vakıf Başkan Vekili Yetkin Çavdar , Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkan vekili Ali Güler , Bayburt Kültür ve yardım Derneği  kadın kolları Başkanı Zeynep Nergis.Köy dernek başkanları, Muhtarlar, Hacıoğlu Köyü sakinleri ile büyük bir organizasyona imza atıldı.

Köy halkından olan rahmetli Davut Telli aynı günde rahmeti rahmana kavuşması sebebiyle program değişikliğine gidilerek Kuran-I Kerim tilaveti okunmuştur .

Sonrasında köyün mesleğini temsilen balık ızgara yapılarak davetli misafirlere ikramda bulunuldu. Daha sonrasında semaver çayları içilerek sonrasında da plaket töreni içe program  sona erdi.

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