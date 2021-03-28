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HACIOĞLU KÖYÜ OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI

Bayburt Hacıoğlu Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 12. Olağan kongresini yoğun katılımla gerçekleştirdi.

HACIOĞLU KÖYÜ OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI
28 Mart 2021 Pazar 14:25

Bayburt  Hacıoğlu Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 12. Olağan kongresini yoğun katılımla gerçekleştirdi.

İstanbul Güngörende bulunan Dernek Merkezinde Yapılan seçimde,Hacıoğlu Köyü Derneği Başkanlığını yapan Emrah Tekel ve yönetimi güven tazeledi,

Emrah Tekel ve yönetimi ikinci dönem için güven oyu aldı.

Başkan Emrah Tekel Üyelenine Teşekkürlerini ifade etti:

İkinci kez başkanlık görevini yeniden şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma tevdi eden,Dernek başkanlığına beni ikinci kez layık gören uzak’tan ve yakın’dan dernek merkezimize gelerek bizlere destek veren pandemi dolayısıyla katılamayan ve gönülleri bizlerle olan tüm köylülerime ve üyelerimize şahsim ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum dedi.    

  

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