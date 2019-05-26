Hacıoğlu Köyü Bu Yılda Geleneksel İftar Programını gerçekleştirdi.

Hacıoğlu Köyü Bu Yılda Geleneksel İftar Programını gerçekleştirdi.

Bayburt Hacıoğlu Köyü her Yıl olduğu gibi bu yılda Köylüleriyle bir araya geldiler.

İftar Programı Kur’an-i Kerim Tilavetiyle Başladı.İftar Programı İstanbul Kaynarcadaki Dernek Şubesinde yapıldı.

İftara Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Hüsamettin Elçi,İşadamları ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt Gündem Gazetesi Anadolu Yakası Temsilcisi Sinan Purut,İftara katılım sağlayan bizleri yalnız bırakmayan Köylülerimize ,Başkan ve Yönetimine İşadamı Emrah Tekel’e Teşekkürlerini ifade Etti.

Haber: Bayburt Gündem Gazetesi Anadolu Yakası Temsilcisi Sinan Purut