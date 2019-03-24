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Hacıoğlu Derneği olağan kongresini yaptı.

Bayburt Hacıoğlu Köyü Kültür ve yardımlaşma derneği olağan kongresini yaptı.

Hacıoğlu Derneği olağan kongresini yaptı.
24 Mart 2019 Pazar 14:44

Bayburt Hacıoğlu Köyü Kültür ve yardımlaşma derneği olağan kongresi Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından kongreye geçildi.

Olağan kongrede Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Hemşerilerimize birlik ve beraberliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kongre sonucunda yeni yönetim şu İsimlerden oluştu.

Başkan Emrah Tekel

Yüksel Türk

Sinan Purut

Yaşar Oruç

Süleyman Telli

Yüksel Durmuş

Akın Dursun

Ünal Karaaslan

Murat Purut

Harun Tekel

Baki Oruç

Abdullah Telli

Kerim Durmuş

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