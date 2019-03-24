Bayburt Hacıoğlu Köyü Kültür ve yardımlaşma derneği olağan kongresini yaptı.
Bayburt Hacıoğlu Köyü Kültür ve yardımlaşma derneği olağan kongresi Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından kongreye geçildi.
Olağan kongrede Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Hemşerilerimize birlik ve beraberliklerinden dolayı teşekkür etti.
Kongre sonucunda yeni yönetim şu İsimlerden oluştu.
Başkan Emrah Tekel
Yüksel Türk
Sinan Purut
Yaşar Oruç
Süleyman Telli
Yüksel Durmuş
Akın Dursun
Ünal Karaaslan
Murat Purut
Harun Tekel
Baki Oruç
Abdullah Telli
Kerim Durmuş
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