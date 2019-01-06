Bayburt Kültür ve yardım Derneği 37.olağanüstü genel kurul öncesi Dernekler kahvaltı programında bir araya geldiler.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 37.olağanüstü genel kurulunda Başkan adayı olan Hicabi Durmuş istişare ve tanıtım toplantısında STK temsilcileri Siyasetçi ve bürokratlarla bir araya geldi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 16.Genel Başkan adayı olan Hicabi Durmuş selamlama konuşmasında Dernek Başkanlarına hitap etti.Başkan Durmuş:

Değerli hemşerilerim ,yol arkadaşlarım…

Mahmut Kemal Yanbey ve arkadaşları tarafından kurulan,Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 37.olağanüstü genel kurulunda Dernek Başkanlığı için sizlerin teveccühü ile aday oldum.

Biz sizlerle istişare ederek bu yola çıkıyoruz.1947 Yılında Büyüklerimizin kurduğu bu Derneği asıl amacına uygun olarak yönetmeye talibiz.

Cemiyetçiliğin ne kadar önemli olduğunu 1947 yılında Türkiye’nin ilk Derneklerinden biri Olan Bayburt Kültür ve Yardım derneğini kuran büyüklerimiz ileriki yıllarda yaşayacağımız Sıkıntıları nasıl aşacağımızı bizlere bıraktıkları bu güzel eserle yaşadığımız şehre örf ve ananelerimizle, kültürümüzle nasıl uyum sağlayacağımızı göstermişlerdir.

İnşallah derneğimizi çağın gerektirdiği şekilde yeniliklere ayak uyduran insanlarımız dertlerine neşelerine ortak olan faaliyetlerini her kesime yayabilen cemiyetçilik anlayışıyla siz değerli hemşerilerimize hizmet etmeye çalışacağız.

Gelin geçmişte olduğu gibi bu günde Bayburt adına yapılacak olan tüm çalışmalarda siyaset üstü birlikteliğin nasıl sağlanacağının çalışmalarını hep birlikte yapalım.

Hicabi Durmuş konuşması sonrasında Yönetim kurulunu sahne davet ederek tanıttı.

Toplantıda Bayburt Kültür ve yardım Derneği 12. Genel başkanı Suat Müftüoğlu selamlama konuşmasında Bayburtluya hizmet Bayburt’a hizmet etmek demektir.Dermek genel kuruluna aday olan kardeşlerimi kutluyorum .Arkadaşlarımızdan hangisi olursa Bayburt’a hizmet edecektir.Sizlerin doğru karar vereceğine inanıyorum dedi.

13.genel Başkan Hayrettin Altuncu konuşmasında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Başkanlığı döneminden örnekler vererek saçtığımız tohumların meyvesini verdiğini görüyoruz dedi.Başkan adaylarına hayır olsun dileklerinde bulundu.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği 12. Genel başkanı Abdurrahman Polattimur Bayburt Derneği Bayburtlulşarın baba ocağı gözbebeğimizdir .Dernek Başkanlığı döneminden örnekler verdi ve seçimlerde yapılan delege sistemine değindi.Genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Genel sekreteri Levent Ayaz selamlama konuşması yaparak genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıya

Gaziosmanpaşa Bayburt Dernek Başkanı Mehmet Akşit’te selamlama konuşmasında Genel kuruldan sonraki beklentilerini ifade etti.