Geleneksel Bayburt Akşamları Ağören Köyü Derneğinde devam etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin geleneksel hale gelen Bayburt Akşamları İstanbul’da Derneklerimizde devam ediyor.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Bahçelievler şubesinde yapılan Bayburt akşamları alınan karar gereği Bahçelievler ve Bağcılarda bulunan köy derneklerimizde yapılıyor.

Bayburt Kültürünün ve Bayburt yemeklerinin ikram edildiği Bayburt akşamları kaynaşma ve kültürel faaliyetler kapsamında yapılıyor.

Bu haftaki kültürel etkinlik Bayburt Ağören köyü Derneğinde gerçekleşti.Bu Haftaki Programa Bahçelievler Ak Parti İlçe Başkanı Zülküf Türkoğlu ve Bahçelievler Milliyetçihareket Partisi ilçe başkanı Mehmet Kaya ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şube başkanı Hicabi Durmuş,Tekirdağ Ağören Köyü Dernek Başkanı ,Ağören köylüleri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Ağören Derneği Başkanı Mehmet Karakullukçu katılımından dolayı İlçe Başkanlarına ve Dernek üyelerine teşekkür etti.