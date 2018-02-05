Eyüp Sultan Bayburt Derneğinde görev değişimi

İstanbul Eyüp Sultan Bayburtlular Derneği olağan Kongresi yapıldı.KongredeEyüp Sultan Bayburtlular Derneği yönetimine aday olan Sebehattin Solgun ve Yönetimi seçildi.
Eyüp Sultan Bayburtlular Derneği Seçimi,Dernek binasındaki çalışmalar nedeniyle Eyüp’teki Erikdibi Köyü Derneğinde yapıldı.
Genel kurulda Divan Başkanlığını Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 14.Genel Başkanı Abdurrahman Polattimur,Divan Üyeliklerini,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş ve Eyüpsultan Bayburt Derneği Kurucu Başkanı Ercan Tayfur yaptı.
Genel Kurul İstiklal Marşı ve Şehitlerimize Saygı duruşunun ardından gündeme dair konuşmalar okundu.
Alınan karar gereği Genel kurul yeni yönetime Eyüpsultan Bayburt Derneğinin yeri hakkında satma ve kiraya verme yetkisi verdi.
İkramların ardından genel kurul sına erdi.
Eyüp Sultan Bayburt derneği yeni yönetimi şu kişilerden oluştu.
Başkan: Sebahattin Solgun
Yönetim Asil ve yedekler:
Süleyman Karabulut ,Hidayet Tayfur, Remzi tükenmez, Hicabi Oktar, Tahir Sarıhan, İslam Korkmaz, Satılmış Solgun, Zülkarni Okumuş ,Muhammed Odabaşı ,Mehmet Kızılaslan sefer Cankurt Murat Yazıcıoğlu Recep Cefa Şenol Solgun Hikmet Bayraktar ,Yavuz Kaplan ,Murat Hümmetoğlu, Salih Oktar, Ömer Solgun ,Tuncay Yaşar, Orhan Uğurlu, Muammer Torun ,Hikmet Nuri Kordali, Ebuzer tükenmez, Selim Karabacak ,Yavuz Kayaoğlu ,Nurettin Upçin’den oluştu.
İlgili Galeriler