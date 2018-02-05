Eyüp Sultan Bayburt Derneğinde görev değişimi

 ﻿
Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
0
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
0
BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
BAŞKAN MEMİŞ PERSONELİYLE KAHVALTI YAPTI
0
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
PEHLİVAN, GÖÇ İDARESİ, AFAD VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNİ ZİYARET ETTİ
0
banner399

Eyüp Sultan Bayburt Derneğinde görev değişimi

İstanbul Eyüp Sultan Bayburtlular Derneği olağan Kongresi yapıldı.KongredeEyüp Sultan Bayburtlular Derneği yönetimine aday olan Sebehattin Solgun ve Yönetimi seçildi.

Eyüp Sultan Bayburt Derneğinde görev değişimi
05 Şubat 2018 Pazartesi 11:21
banner393

Eyüp Sultan Bayburtlular Derneği Seçimi,Dernek binasındaki çalışmalar nedeniyle Eyüp’teki Erikdibi Köyü Derneğinde yapıldı.

Genel kurulda Divan Başkanlığını Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 14.Genel Başkanı Abdurrahman Polattimur,Divan Üyeliklerini,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş ve Eyüpsultan Bayburt Derneği Kurucu Başkanı Ercan Tayfur yaptı.

Genel Kurul İstiklal Marşı ve Şehitlerimize Saygı duruşunun ardından gündeme dair konuşmalar okundu.

Alınan karar gereği Genel kurul yeni yönetime Eyüpsultan Bayburt Derneğinin yeri hakkında satma ve kiraya verme yetkisi verdi.

İkramların ardından genel kurul sına erdi.

Eyüp Sultan Bayburt derneği yeni yönetimi şu kişilerden oluştu.

Başkan:  Sebahattin Solgun

Yönetim Asil ve yedekler:

Süleyman Karabulut ,Hidayet Tayfur, Remzi tükenmez, Hicabi Oktar, Tahir Sarıhan, İslam Korkmaz, Satılmış Solgun, Zülkarni Okumuş ,Muhammed Odabaşı ,Mehmet Kızılaslan sefer Cankurt Murat Yazıcıoğlu Recep Cefa Şenol Solgun Hikmet Bayraktar ,Yavuz Kaplan ,Murat Hümmetoğlu, Salih Oktar, Ömer Solgun ,Tuncay Yaşar, Orhan Uğurlu, Muammer Torun ,Hikmet Nuri Kordali, Ebuzer tükenmez, Selim Karabacak ,Yavuz Kayaoğlu ,Nurettin Upçin’den oluştu.

banner397
İlgili Galeriler
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Önceki Haber
Elektrik ithalatı faturası yüzde 60 azaldı
Sonraki Haber
23 Yıl görev yapan Sarıdoğan yönetimi gençlere bıraktı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.