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EYÜP BAYBURT DERNEĞİ BİRLİK GECESİ DÜZENLEDİ

Eyüpsultan Bayburt kültür ve Dayanışma Derneği Eyüp Yunus Gösteri Merkezinde Birlik gecesi düzenledi.

EYÜP BAYBURT DERNEĞİ BİRLİK GECESİ DÜZENLEDİ
26 Mart 2019 Salı 13:29
Eyüpsultan Birlik gecesi
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Eyüpsultan Bayburt kültür ve Dayanışma Derneği birlik gecesi şehitlerimize saygı duruşu,İstiklal Marşı ve Kurani kerim tilavetiyle Başladı.Programda Hemşerilerimize yemek ikramı yapıldı.

Gecede Bayburtlu Meclis üyelerinin tanıtımı ve Derneğe Maddi manevi katkısı olan hemşerilerimize plaket takdimleri yapıldı.

Gecenin ilk konuşmasını Eyüp AK Parti Belediye Başkan adayı Deniz Köken yaptı.Köken konuşmasında,Bayburtlularla her daim iç içe yaşadıklarını ve Bayburtluların AK Parti nezdinde kendilerine destek olduklarını ifade ederek teşekkürlerini belirtti.

Gecede açılış konuşmasını yapan Eyüpsultan Bayburt kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Sebahattin solgun hemşerilerimizin geceye katılımından dolayı teşekkürlerini ifade ederek Dernek yerinin durumu hakkında bilgi verdi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş hemşerilerimize hitaben yaptığı konuşmada Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin 1947 yılında kurulan Türkiyenin ilk hemşeri Derneği olduğunu ve İstanbulda Bayburtlu hemşerilerimizin birlik ve beraberliği için her daim Hemşerilerimizin yanında olacağını belirtti.Hemşerilerimize katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Geceye İstanbul 2.bölge Milletvekili Ahmet Hamdi Camlı ,Eyüpsultan AK Parti İlçe Başkanı  Adem Koçyiğit, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,İstanbul Bayburtspor Başkanı Bünyamin Yazoğlu,Dernek Başkanlarımız ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Eyüpsultan AK Parti İlçe Başkanı Adem Koçyiğit ve İstanbul 2.bölge Milletvekili Ahmet Hamdi Camlı selamlama konuşmalarının ardından  ,Bayburtlu Sanatçımız Devranın türküleriyle gece sona erdi.

Etiketler; #EYÜP BAYBURT DERNEĞİ
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