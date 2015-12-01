Eymür Derneği genel kurulunu yaptı

Bayburt Eymür Köyü derneği olağan kongresini yaptı.

Bayburt Eymür Köyü derneği 29 Kasım Pazar bugün Saat 13:000'de Küçüköy Güler düğün salonunda 13. Kongresini üyelerinin yoğun katılımyla gerçekleştirdi.

Bayburt Eymürlüler derneğinin kongresine AK Parti Gaziosmanpaşa ilçe başkanı Şahin Pirdal ve yardımcıları Osman Gürel,Murat Atbakıcı ve yönetim kurulu üyesi Kadir Özdemir,Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardıncısı Ahmet Bülbül,Işıkova Dernek Başkanı Sebahattin Karaaslan,Kitre Köyü dernek başkanı Serkan Özel, Eyüp Topçular Mahallesi muhtarı Remzi Tükenmez, Gaziosmanpaşa Bayburt Derneği Başkanı Mehmet Akşit ve Eymürlüler katıldı.

Gaziosmanpaşa Bayburt Derneği Başkanı Mehmet Akşit akifhaber e şu açıklamayı yaptı"Eymür köyü derneğimizin 13.olağan genel kurul toplantısı beşyüzevler güler düğün salonunda saat 13.00 de yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Genel kurul toplantısına Akparti Gaziosmanpaşa ilçe başkanı Av. Şahin Pirdal ve ilçe başkan yardımcıları Gaziosmanpaşa belediye başkan yardımcısı Ahmet Bülbül katılarak birer selamlama konuşması yaptı. Işıkova köyü dernek başkanı Sebahattin Karaaslan, Kitre köyü dernek başkanı Serkan Özel Eyüp Topçular mah.muhtarı Remzi Tükenmez ve birçok davetli misafirin katılımıyla gerçekleştirildi

Divan Başkanlığını Gaziosmanpaşa Bayburt Derneği Başkanı Mehmet Akşit katip üyeliklerini Kasım Oktar ve Ehmail Bayram yaptı 299 oy kullanıldı 297 oy gecerli sayıldı Sinan Peker 181 oy aldı Necmeddin Görgü 116 oy aldı coşkulu bir kongre gerçekleştirdik"dedi.

Toplantı Eymür Köyü Dernek Başkanlığına seçilen Sinan Peker'in teşekkür konuşması sonucu tamamlandı.









