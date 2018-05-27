Bayburt Kültür ve yardım Derneği Esenler şubesinden Sahur yemeği.
Esenler Belediyesi Ramazan şenlikleri etkinlik alanındaki Bayburt Standında , Esenler şubesi Başkanı Necmettin Emiralinin Bayburt Kültür ve yardım Derneği Esenler şubesi olarak sahur yemeği ikramında bulundu.
Bayburt yöresel yemeklerini ikram edildiği sahur yemeğinde çok sayıda hemşerimize ve davetlilere ikramlar yapıldı.
Bayburt Belediye Başkanı Mete memiş ve Esenler Belediye Başkanı selamlama konuşması yaptılar.
Sahur yemeğine hemşerilerimizin yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,Bayburt Ak Parti Eski İl Başkanı Hakan Kobal,Bayburt kültür ve yardım Derneği genel Başkanı Faruk Kılıçaslan katıldı,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş katıldı.
Esenlerde sahur yemeği nin ardından çaylar içildi ve sohbetler yapıldı.
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