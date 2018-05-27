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Esenlerde Derneğimiz Sahur yemeği verdi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Esenler şubesinden Sahur yemeği.

Esenlerde Derneğimiz Sahur yemeği verdi.
27 Mayıs 2018 Pazar 19:02

Esenler Belediyesi Ramazan şenlikleri etkinlik alanındaki Bayburt Standında , Esenler şubesi Başkanı Necmettin Emiralinin  Bayburt Kültür ve yardım Derneği Esenler şubesi olarak sahur yemeği ikramında bulundu.

Bayburt yöresel yemeklerini ikram edildiği sahur yemeğinde çok sayıda hemşerimize ve davetlilere ikramlar yapıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete memiş ve Esenler Belediye Başkanı selamlama konuşması yaptılar.

Sahur yemeğine hemşerilerimizin yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,Bayburt Ak Parti Eski İl Başkanı Hakan Kobal,Bayburt  kültür ve yardım Derneği genel Başkanı Faruk Kılıçaslan katıldı,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Hicabi Durmuş katıldı.

Esenlerde sahur yemeği nin ardından çaylar içildi  ve sohbetler yapıldı.

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