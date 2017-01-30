EMİTT 2017’de Hemşehrilerimiz Bayburt Programıyla coştu…

Fuarın Üçüncü gününde Hemşehrilerimiz Bayburt standını boş bırakmadı.Standı gezen hemşerilerimize ikramlarda bulunuldu.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Florya Sarıhan da Stand için Bayburt’tan gelen hemşerilerimize ve Dernek yönetimine yemek programı düzenledi.

Emitt ortak alanında düzenlenen Bayburt programı her yıl olduğu gibi Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin katkılarıyla düzenlendi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şubesi folklor ekibi Bayburt barlarından örnekler sergiledi. Bayburtlu Sanatçı Devran Bayburt türküleriyle salonu coşturdu.

Programda Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan Hemşerilerimize selamlama konuşması yaptı.

Programa Plaket takdimleri yapıldı. Plaketler Bayburt Valiliğine ,Bayburt Belediyesine ,Bayburt Ticaret odasına takdim edildi.

Plaket takdimlerinin ardından Sahne alan Devran Bayburt türküleriyle programa gelenleri coşturdu.Katılımcılar Devranın türküleriyle halay çektiler.Toplu olarak fotoğraf çektirilmesinin ardından program sona erdi.



