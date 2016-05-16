DUİSBURG'TA BAYBURT HERFENE GECESİ

Bayburt Dayanışma ve Kültür Derneği’nin Duisburg’ta düzenlediği geleneksel Herfene Gecesi, Bayburtluları bir araya getirdi.

DUİSBURG'TA BAYBURT HERFENE GECESİ
banner330
Geceye Duisburg Uyum Meclisi Üyesi Bekir Sipahi,  STK yöneticileri ile Genç Osman Camisi din görevlisi Muharrem Özkaya katıldı.
Sunumunu Duisburg Uyum Meclisi ve dernek Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demir’in yaptığı gecede teşekkür konuşmasının ardından, amaçlarının “Her Hane “kelimelerinin bir araya gelmesiyle “Herfene”adını alan bu kültürü Avrupa’da da yaşatma çabası olduğu vurgulandı.
Veysel Sünme şiir okuduHerfene gecesine piyanist şantör Muammer Kurutaş müziğiyle renkkatarken konuklar da şarkılara eşlik etti. Ayrıca Genç Osman Camisi din görevlisi Muammer Özkaya da sanat müziğinden örnekler sundu. Veysel Sünme, Yaşar Aydın ve Bekir Sipahi de şiirleriyle geceye katkıda bulundular.
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Bayburt Ülkü Ocakları Soma'yı Unutmadı
Sonraki Haber
Garanti Anadolu Sohbetleri 25 Mayısta Bayburt’ta
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.