DUİSBURG'TA BAYBURT HERFENE GECESİ

Bayburt Dayanışma ve Kültür Derneği’nin Duisburg’ta düzenlediği geleneksel Herfene Gecesi, Bayburtluları bir araya getirdi.

Geceye Duisburg Uyum Meclisi Üyesi Bekir Sipahi, STK yöneticileri ile Genç Osman Camisi din görevlisi Muharrem Özkaya katıldı.Sunumunu Duisburg Uyum Meclisi ve dernek Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demir’in yaptığı gecede teşekkür konuşmasının ardından, amaçlarınınadını alan bu kültürü Avrupa’da da yaşatma çabası olduğu vurgulandı.Veysel Sünme şiir okuduHerfene gecesine piyanist şantör Muammer Kurutaş müziğiyle renkkatarken konuklar da şarkılara eşlik etti. Ayrıca Genç Osman Camisi din görevlisi Muammer Özkaya da sanat müziğinden örnekler sundu. Veysel Sünme, Yaşar Aydın ve Bekir Sipahi de şiirleriyle geceye katkıda bulundular.