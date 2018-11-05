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Dernekte bağlama çalmayı öğreniyorlar

Samsun Bayburtlular Kültür ve Dayanışma Derneği eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek dernek binasında bağlama kursu açtı

Dernekte bağlama çalmayı öğreniyorlar
05 Kasım 2018 Pazartesi 11:15

Samsun Bayburtlular Kültür ve Dayanışma Derneği eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor. Samsun Bayburtlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nde,Halk Eğitim Merkezi bağlantılı bağlama kursu açıldı. Her yaştan kursiyerin katıldığı bağlama kursunda Zülfi Gaydan tarafından dernek binasında veriliyor. Haftada iki gün yapılan kursa katılımın yüksek olması da dikkat çekti. 

SERTİFİKA VERİLECEK

Kurs hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Bayburtlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Tali, "Derneğimizde eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetleri düzenleyerek Türk kültürüne katkıda bulunmayı ve Türk 

kültürünü sürekli, devamlı canlı tutmayı hedefliyoruz. Türk Halk Müziğinde gerek felsefi gerek kültürel ve gerekse müzikal yönden merkezi enstrüman konumunda yer alan bağlama, Orta Asya'dan başlayan tarihi ve kültürel bir sürecin neticesinde, Anadolu'da son şeklini almış olan milli sazımız arasındadır. Biz de dernek olarak eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde, bağlama kursuna yer verdik. Kursların bitiminde, başarılı olan kursiyerlere düzenlenecek törenle sertifikaları verilecek" ifadelerini kullandı.

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